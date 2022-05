Belen Rodriguez sostituita a Le Iene? L’indiscrezione: “Vogliono farla fuori”

Belen Rodriguez sarà sostituita a Le Iene come conduttrice? La showgirl, che ha cominciato questa avventura poche settimane fa, è stata già messa in discussione

Belen Rodriguez è una della showgirl argentine più amate di tutti i tempi. La sua carriera è cominciata più di dieci anni fa, quando è arrivata in Italia provando a cercare fortuna. Non avrebbe mai pensato che sarebbe diventata un vero e proprio fenomeno, la sua vita è cambiata da un momento all’altro e ha invitato la sua famiglia a trasferirsi per avere una vita molto più agiata di quella che avevano avuto fino a quel momento.

Belen ha cominciato la sua carriera come modella, ma poi il suo spirito e la sua ironia l’hanno portata a diventare una vera e propria conduttrice. Un personaggio televisivo a tutto tondo, proprio per questo è stata scelta per il programma Le Iene, che va in onda su Italia Uno in prima serata. A distanza di qualche settimana, però, sono arrivate delle strane voci di corridoio.

Belen Rodriguez sostituita? Le voci di corridoio parlano chiaro

Infatti, ci sono alcune voci che ci dicono che Belen non è stata promossa in questo ruolo e che i vertici della Mediaset stanno già pensando a sostituirla. Infatti, pare che abbiano pensato di riproporre questo ruolo ad Alessia Marcuzzi, che ha lasciato la rete un paio di anni fa e che adesso sembra abbastanza pronta a tornare al suo amato lavoro.

Infatti, prossimamente, Alessia presenzierà ad una puntata speciale di Domenica In Show. Bisogna capire, però, se ha intenzione di riallacciare i rapporti con la Mediaset dopo le ultime incomprensioni. Certamente sarebbe un ritorno molto atteso, ma ciò non toglie il dispiacere per Belen che ce la sta mettendo tutta per ricoprire al meglio il ruolo che le è stato affidato.

A questo punto, non ci resta che attendere le prossime settimane per vedere cosa succederà e se Belen verrà riconfermata nelle vesti di Iena.