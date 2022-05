“Perfetto” Chiara Biasi fiammante osa in micro bikini: la visione è da sogno – FOTO

Un risultato “perfetto” grazie a una silhouette mozzafiato per Chiara Biasi: nel suo nuovo e irresistibile micro bikini continua a far sognare i suoi follower.

A dieci anni esatti dal suo originale approdo sulle scene, la blogger di origini friulane, ha inizialmente deciso di approfittare di un meritato break per tornare nella penisola “abbronzatissima” e soprattutto con molta più energia. Ora di nuovo in partenza, in vista della Capitale, Chiara Biasi ha infine reso pubblici i tanto attesi scatti dal micro bikini che inaugura ufficialmente la stagione estiva 2022.

“Sto per ricevere tutto ciò che desidero“, aveva condiviso in tal modo questo suo meraviglioso pensiero l’influencer, inserendolo nelle storie della serata appena conclusasi e sfoggiando una t-shirt in total white dallo stile inconfondibile e minimale.

Dopo aver seguito fedelmente le orme dell’amata Chiara Ferragni nazionale, raggiungendo in tempi record l’approvazione e l’affiatamento delle sue ammiratrici grazie all’apertura del suo fashion blog, la nata sotto il segno dell’Ariete vanta ora una stretta e prolifica rete di collaborazioni con importanti brand, anche di fama internazionale.

