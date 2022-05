Harry e Meghan Markle sono finiti al centro del mirino per via di un clamoroso retroscena inerente una questione spinosa. Imbarazzo totale.

Dito puntato contro Harry e Meghan Markle. Questa volta il motivo non riguarda le loro scelte in fatto di Royal Family, nelle ultime settimane il loro riavvicinamento con i parenti ha riempito intere pagine di gossip, ma a farli finire nella bufera bensì un altro aspetto della loro vita. Si tratta di un progetto lavorativo.

Dalla Megxit del 2020, la coppia ha detto addio a Palazzo liberandosi di tutti gli obblighi di Corte, dovendo contare solo sulle proprie spalle.

In questi due anni i Sussex hanno dato vita a nuovi progetti da cifre da capogiro, necessari a mantenere il loro stile di vita lussuoso. In particolare la loro immensa dimora situata a Montecito, quartiere californiano in cui risiedono le star più famose al mondo.

Tra i vari impegni lavorativi a catalizzare l’attenzione gli scorsi mesi una collaborazione molto fruttuosa con Neflix, con in ballo accordi a sei zeri, anche se è andata a rilento.

Harry sarebbe impegnato attualmente nella realizzazione di un docu-film dedicato agli Invictus Games, mentre Meghan avrebbe visto cancellata la sua produzione “Perl”, per via dei problemi del colosso che ha registrato ascolti in ribasso.

Harry e Meghan Markle derisi: imbarazzo totale

Presi in giro. Harry e Meghan Markle sono stati derisi proprio in virtù della loro collaborazione con Netflix.

Tutto è accaduto negli studi televisivi americani del “Wendy William Show”, in cui il comico Michael Rapaport si è lasciato andare a parole taglienti contro i Duchi di Sussex secondo cui in realtà con Netflix starebbero realizzando un reality show che minerebbe totalmente il loro rapporti con la Royal Family.

Poi ha confessato il suo presentimento in merito al risultato che sarà trasmesso sugli schermi in cui saranno protagonisti di Duchi: “sonnifero umano”, l’appellativo utilizzato dall’attore.

Non mancano poi parole forti contro Meghan, a suoi avviso burattinai di tutta la vicenda con cui stanno catalizzando l’attenzione ormai da anni.