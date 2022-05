Lidl, prodotto divino in vendita. I clienti farebbero carte false pur di acquistarlo: ecco perché

Il prodotto miracoloso è in vendita alla Lidl. I clienti di tutto il mondo stanno facendo carte false pur di acquistarlo: ecco perché

Nonostante si tratti di un marchio discount, la catena di supermercati appartenente allo Schwarz Gruppe vanta di punti vendita distribuiti nei diversi continenti. Solo in Italia, Lidl ha infatti aperto oltre 750 store, che rendono l’azienda attiva nella GDO la diretta concorrente del marchio italiano Eurospin.

Numerosi sono i prodotti targati Lidl che soddisfano le esigenze di milioni di acquirenti. Stando alle cifre rese note nel 2020, la catena di origine tedesca può contare su un fatturato pari a circa 125 miliardi di euro annui.

Proprio in queste settimane, tra l’altro, i clienti affezionati al marchio starebbero facendo carte false pur di acquistare uno degli articoli più richiesti del momento. Secondo una ricerca condotta da OCU (Organizzazione Consumatori e Utenti spagnola), si tratta del miglior prodotto in circolazione in termini di rapporto qualità-prezzo.

La “crema miracolosa” è in vendita alla Lidl. I clienti farebbero carte false pur di acquistarla

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Addio supermercati, tre marchi italiani chiuderanno: quali sono

L’organizzazione spagnola OCU, che ha condotto una ricerca inerente alle migliori creme viso in circolazione, ha emesso un responso a dir poco incredibile. La migliore, in termini di rapporto qualità-prezzo, è proprio la linea “Cien” messa in commercio dal marchio Lidl.

Per moltissimi clienti si è trattato di una scoperta a dir poco sensazionale. I dati resi pubblici dalla ricerca di OCU evidenziano come la crema viso Cien sia risultata essere, tra le 17 marche prese in esame, la migliore in termini di efficacia e convenienza.

Si tratta di un prodotto distribuito al prezzo stracciato di soli 2,99 euro, e disponibile in due diverse versioni. La crema viso notte e la crema viso giorno con effetto anti-age, valide anche in termini di protezione dai raggi solari, offrono idratazione e luminosità alla nostra pelle ad una cifra più che conveniente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Eurospin e i prodotti di marca nascosti. Ecco la verità che ti cambierà il modo di fare la spesa

Milioni di acquirenti si sono già riversati nei punti vendita Lidl per fare scorta del “miracoloso prodotto“. Un vero e proprio colpo di mercato per il marchio discount, che grazie alle creme Cien sta letteralmente spopolando.