Pomeriggio 5, Barbara D’Urso gelata dalla replica dell’ospite: la frase non poteva passare inosservata agli occhi del pubblico

Nella nuova puntata di “Pomeriggio 5” trasmessa quest’oggi, martedì 24 maggio, i telespettatori hanno assistito a dei confronti a dir poco accesi. Barbara D’Urso, come al solito, ha fatto il punto della situazione in merito alla diretta de “L’Isola dei Famosi” andata in onda ieri sera.

In particolare, la conduttrice ha offerto a Vladimir Luxuria la possibilità di confrontarsi con i coniugi Clemente Russo e Laura Maddaloni. I due ex naufraghi, nel corso della loro avventura in Honduras, sono più volte arrivati allo scontro con l’implacabile opinionista.

Durante lo scambio particolarmente teso tra gli ospiti di “Pomeriggio 5”, ai telespettatori non è sfuggita una frase pronunciata proprio da uno dei presenti in studio. Parole al veleno che, agli occhi dei fan del programma, non potevano certamente passare inosservate.

Pomeriggio 5, Barbara D’Urso e la replica sconvolgente: “l’ho fatto con molti, anche con…”

Uno scontro particolarmente acceso, quello tra Vladimir Luxuria e i coniugi Clemente Russo e Laura Maddaloni. Ai microfoni di “Pomeriggio 5”, i tre hanno cercato di confrontarsi sotto la supervisione di Barbara D’Urso. Un dibattito che, in realtà, non ha affatto dato gli esiti sperati.

L’ex naufraga, in particolare, è parsa avere il dente avvelenato nei confronti dell’opinionista. La Maddaloni, su domanda della D’Urso, ha ribadito di non aver gradito l’atteggiamento indisponente con cui la Luxuria si è sempre posta nei suoi confronti.

A detta della moglie di Clemente Russo, l’opinionista non sarebbe stata affatto imparziale con lei. Un’accusa che Vladimir Luxuria ha respinto calorosamente, con una replica che non poteva certamente passare inosservata al pubblico.

“Il mio compito è quello di dare pareri. L’ho fatto con molti, anche con Floriana” – ha esordito l’ospite di “Pomeriggio 5”, prima di sganciare la bomba – “lei non è andata a lamentarsi in giro come fai tu“.

Con una risposta netta e tagliente, l’opinionista ha messo definitivamente a tacere la Maddaloni sotto lo sguardo attonito di Barbara D’Urso. L’astio tra le due, a quanto sembra, non è destinato a spegnersi nel giro di breve tempo.