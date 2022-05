Il pagamento con il Pos è ormai onnipresente. Dalla grande comodità, tuttavia prima di acquistare è importantissimo prestare attenzione a un dettaglio non indifferente.

Parte il conto alla rovescia all’ingresso obbligatorio del Pos. Dal 30 giugno ogni esercizio dovrà dotarsi dall’apparecchio elettronico per i pagamenti, il cui mancato utilizzo determina sanzioni.

Fin ora infatti non tutti gli esercenti lo utilizzano, costringendo gli acquirenti a pagare in contati. Ma manca sempre meno al suo obbligo: a fine giugno non potranno più non averlo, tanto che per sostenere le spese dettate da quello che è conosciuto come terminale, il governo ha stanziato tre bonus.

In questo modo tutti coloro che desiderano pagare con la carta vedranno finalmente esaudita la loro volontà. A rendere tutto ancora più comodo il metodo contactless che non richiede di dover inserire la carta nel Pos, ma solo appoggiarla sopra.

Pagamento con il Pos: il dettaglio da non dimenticare prima di avvicinare la carta al terminale

Con un semplice tocco, il pagamento si sblocca. Questo è quello che avviene quando si paga con il Pos contacless, tramite una carta munita di questa possibilità.

Sono ormai sempre meno le carte che non dispongono di questa funzione, molto comoda, che evita la trafila di dover infilare nel dispositivo la carta.

Inoltre non è richiesto il pin, se non per cifre superiore a 50 euro. Ed è proprio in merito a questo aspetto che è necessario prestare attenzione.

Prima di appoggiare la carta sull’apparecchio è molto importante controllare la cifra sullo schermo, che potrebbe essere non corrispondente a quella reale: una volta avvicinata la carta, infatti, il pagamento scatta nell’immediato.

Inoltre accanto a questo capitano le situazioni in cui la transazione non è andata a buon fine, magari per problemi di connessione, portando a un secondo tentativo: in questi casi è sempre meglio tenere lo scontrino, qualora il pagamento si scattato due volte.