Classifica supermercati, al primo posto c’è proprio il marchio inaspettato: la ricerca che rivoluzionerà la spesa degli italiani

Mai come in questi tempi, per milioni di italiani, la spesa quotidiana si è trasformata in una vera e propria impresa in cui investire tempo ed energie. I clienti delle più note catene di supermercati, alla ricerca di prezzi vantaggiosi che, parallelamente, garantiscano la qualità dei prodotti, non mancano di confrontare le offerte e le promozioni messe a disposizione dai vari marchi.

Ad agevolare le scelte degli acquirenti ci ha pensato “Il Salvagente“, il mensile leader nei test di laboratorio per sventare eventuali truffe ai danni dei consumatori. Proprio grazie ad una ricerca condotta dalla suddetta rivista, gli italiani potranno avere un quadro più chiaro dei prodotti messi in commercio dalle aziende più affermate del settore, al fine di trovare l’offerta più adatta alle rispettive esigenze.

Classifica supermercati, al primo posto il marchio inaspettato. La spesa degli italiani non sarà più la stessa

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Lidl, prodotto divino in vendita. I clienti farebbero carte false pur di acquistarlo: ecco perché

La ricerca condotta da “Il Salvagente” è articolata in tre categorie. Il mensile, nella sua analisi di mercato, ha scelto di agire seguendo tre filoni principali: la classifica dei supermercati, della linea Bio e dei marchi discount. I risultati a cui è pervenuta la nota rivista sono a dir poco strabilianti e non mancheranno di rivoluzionare la spesa di milioni di clienti.

Al vertice della classifica supermercati troviamo il marchio Coop, a cui è stato assegnato un punteggio pari a 7,6, seguito da Conad in seconda posizione, e da Carrefour ed Esselunga a pari merito in terza posizione.

Per quel che concerne i marchi discount, invece, al primo posto troviamo Md, con un punteggio pari a 7, seguito da Todis ed Eurospin. In ultimo, per la linea Bio è NaturaSì a spuntarla su tutti gli altri, con un punteggio pari a 8,8. A seguire, “Il Salvagente” ha inserito ViviVerde ed Esselunga Bio, rispettivamente con un punteggio di 8,7 e 7,9.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Allarme truffa, coinvolti i supermercati. Ecco come rubano i vostri soldi, non ci cascate

Una ricerca che, senza ombra di dubbio, non mancherà di condizionare le scelte di migliaia di clienti. D’altronde, unire convenienza e qualità non si era mai rivelato a tal punto urgente, agli occhi degli italiani, come nel periodo corrente.