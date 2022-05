Emma Marrone non trattiene più nulla e rivela: “Me li sono levati dalle paxxe”. Le FOTO sconvolgenti

Emma Marrone ha sorpreso il mondo del web condividendo una serie di fotografie sconvolgenti: arriva anche il messaggio inatteso.

Emma Marrone è sicuramente una delle cantanti più seguite ed amate dell’intero panorama musicale italiano. La nativa di Firenze, fin dai suoi esordi, ha stregato il pubblico da casa con una voce incredibile, con canzoni da brividi e con una bellezza favolosa. Raggiunta la notorietà grazie al programma ‘Amici’ di Maria De Filippi, nel corso degli anni la classe 1982 ha raccolto tanti riconoscimenti, molti premi e ha anche vinto il ‘Festival di Sanremo’.

Oggi è un giorno speciale per l’artista: il 25 maggio è infatti la data del suo compleanno. Per la Marrone, sono giunti quindi i 38 anni. Nel corso della giornata ha condiviso diversi momenti toccati: tra le sue stories, è apparso addirittura un video in cui piange perché commossa da un messaggio di una sua fans. Nel pomeriggio, invece, è arrivata una serie di fotografie sconvolgenti: anche la didascalia ha stupito praticamente tutti.

Emma Marrone, serie di foto sconvolgenti: “”Me li sono levati dalle paxxe”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Giulia Salemi bellezza “disarmante”. La FOTO non è per cardiopatici: “sei il più bello dei fiori”

Emma, poco fa, ha pubblicato online un post davvero particolare. La Marrone incanta il web, come al solito, con la sua bellezza disarmante. Da segnalare il trucco, che mette in risalto tutti i suoi lineamenti. Il rossetto rosso, in particolare, mette in risalto le sue magnifiche labbra. La cantante, nelle immagini sconvolgenti, si trova in mezzo a tanti palloncini.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Rosalinda Cannavò, lo sfogo in cui ammette tutto: “non abbiamo più voglia di farlo”

L’artista non riesce a trattenere più nulla e fa una rivelazione ai followers. “E pure questi 38 ce li siamo levati dalle pa**e. Grazie a tutti per gli auguri e per tutto l’amore.. Vi voglio molto bene”: si legge. Come al solito, la classe 1982 utilizza parole molto forti per enfatizzare i suoi discorsi e i suoi messaggi. Tra i commenti, c’è ancora chi scrive i propri auguri, ma c’è anche chi si complimenta per la sua bellezza.