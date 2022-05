Flavio Insinna ci va giù pesante con il professore: i concorrenti de L’Eredità sono rimasti pietrificati di fronte alla frase del conduttore

Alle 18.45, come ogni sera, arriva puntualissimo l’appuntamento con il quiz game de “L’Eredità”, condotto da Flavio Insinna. Anche la 20esima edizione dell’amatissimo programma si sta avviando alla conclusione, con grande rammarico da parte dei telespettatori.

L’Eredità, da anni e anni, è una vera e propria sicurezza all’interno del palinsesto di Rai 1, e rimane tuttora il programma da battere durante la fascia preserale. I siparietti messi in atto dai concorrenti, così come le divertenti battute del conduttore, non mancano ovviamente di fare la loro parte.

Durante l’appuntamento di quest’oggi, mercoledì 25 maggio, si è verificata una scena che non ha precedenti nella storia de “L’Eredità”. Il campione in carica Alessandro, come osservato dal presentatore, aveva letteralmente l’imbarazzo della scelta.

Flavio Insinna ci va giù pesante con il professore: concorrenti de L’Eredità pietrificati dalla frase

Mai, in tanti anni di “Eredità”, era accaduto che un solo concorrente riuscisse a superare la fase degli “Abbinamenti”. Il partecipante Elia, come evidenziato da Flavio Insinna, è stato l’unico a portare a termine il primo step del gioco con risultati soddisfacenti.

Nel rivolgersi al campione in carica, il padrone di casa non è riuscito a trattenere una battuta delle sue: “devi decidere chi andrà al duello, hai l’imbarazzo della scelta!“. Alla fine, per volere di Alessandro, sono state proprio Elisa e Francesca ad affrontarsi nella prima sfida della serata.

Il duello è parso procedere senza particolari difficoltà, fino al momento in cui Flavio ha proposto ad Elisa la seguente definizione: “estraneo alla sua realtà“. Di fronte allo disorientamento della concorrente, il presentatore ha pensato bene di ridestare la sua attenzione con una battuta a dir poco spassosa.

“Uno tipo Andrea…” – ha aggiunto Insinna, facendosi beffe del professore della trasmissione – “anche se facciamo di tutto lui è sempre così“. Un’uscita esilarante, quella del padrone di casa, che ha avuto il merito non solo di far sorridere il diretto interessato, ma l’intero pubblico in studio.

Elisa, dopo essersi concessa una risata di distensione, è riuscita ad azzeccare la definizione corretta. “Alienato” ha sentenziato la partecipante, guadagnandosi l’applauso scatenato del conduttore.