“E meno male che è mini”, Cristina D’Avena e la giacca sbottonata che manda al manicomio: la FOTO che stuzzica il web

Cristina D’Avena fa ingelosire i suoi follower di Instagram con un primo piano stimolante e allo stesso tempo attraente: quanta bellezza!

Attrice e cantante all’avanguardia, Cristina D’Avena illumina la giornata dei follower di Instagram come mai aveva fatto sinora.

La sua voce melodiosa e profonda ha squarciato i cuori di tutti gli appassionati di cartoni animati. Basta pensare ai testi di “Volevo un gatto nero“, piuttosto che “Il coccodrillo come fa” per risalire alla sua fama di artista a tutto tondo.

Nel corso della sua encomiabile carriera ha ricoperto diversi ruoli anche sul piccolo schermo. L’attitudine alla gioia di vivere e un sorriso puntualmente stampato sul volto sono le caratteristiche che l’hanno resa un personaggio speciale nel mondo dello spettacolo.

Come se non bastasse, da quando è presente in maniera piuttosto assidua sui social, l’attestato di stima nei suoi confronti è aumentato in maniera esponenziale. Oggi con ben 500 mila seguaci, al seguito è uno dei personaggi di maggiore appeal

Cristina D’Avena e il primo piano da sballo che mette tutti d’accordo: una bellezza dal ‘sapore’ speciale

La cantante e autrice di testi per i cartoni animati di maggiore attrazione sul piccolo schermo è uscita allo scoperto con un primo piano ad alta temperatura.

Cristina D’Avena è riuscita in poco tempo a mettere tutti d’accordo in occasione di un momento di bontà, intrecciato ad una sensualità quasi inaspettata. In visita nella città di Trapani, nonchè amante indiscussa della Sicilia e delle sue tradizioni, Cristina si lascia andare ad un irresistibile senso della fame.

Tra le mani, la showgirl bolognese regge un ‘mini’ cannolo, la prelibatezza principe di quelle zone, ricca di ingredienti e di una folle e irresistibile bontà.

L’attenzione dei fan, d’altro canto vira in direzione di quella giacca sbottonata e tirata con la cerniera fin giù. Il davanzale in bella mostra è un ‘vanto’ per lei, quanto ai seguaci di Instagram, rimasti senza fiato in occasione di questo momento speciale.

