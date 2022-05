Alessia Marcuzzi è finalmente pronta a ritornare in televisione: dopo l’addio alla Mediaset di qualche anno fa, rivedremo la conduttrice sul nostro piccolo schermo

Alessia Marcuzzi è stata una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Il suo talento, così come la sua spontaneità, le ha permesso di diventare conosciuta in tutto il nostro Paese. Con la sua aria da ragazza della porta accanto non ha mai perso la sua dolcezza e la sua umiltà, per questo il suo addio sotto molti punti di vista è stato devastante.

Fu proprio lei a comunicare il suo allontanamento dalla tv, in modo particolare dalla Mediaset, un po’ di tempo fa. “Ciao a tutti voglio essere io a dirvelo prima che lo leggiate in qualche blog in maniera distorta. Dopo 25 anni in Mediaset ho deciso di prendermi un momento per me perché non riesco più a immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti” scrisse Alessia sui suoi profilo social. “È per questo motivo, non vi nascondo con tantissima sofferenza, che ho deciso di comunicare all’Editore e all’Azienda di voler andar via, salutandoli con stima ed affetto e ringraziandoli per aver dato fiducia in me per tutti questi anni”.

Alessia Marcuzzi pronta a tornare in tv: l’annuncio di Mara Venier

A comunicare il suo ritorno in televisione è stata, contro ogni aspettativa, Mara Venier. La conduttrice, ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, ha raccontato che ci sarà una puntata speciale: Domenica In Show. Sta iniziando ufficialmente il trentesimo anno del suo talk del fine settimana e ha deciso di cominciare i festeggiamenti già da adesso.

“Ci saranno tante sorprese e tantissimi mici che verranno. Quindi come ospiti avremo Renzo, ma anche Ferzan Ozpetek, ci sarà Alessia Marcuzzi, ma anche Luciana Littizzetto. Con Lucianina abbiamo preparato una cosa molto divertente insieme a Ferzan. E sempre tra gli ospiti avremo Gigi D’Alessio, Il Volo, Ornella Vanoni e tanti altri”.

Dunque, rivedremo Alessia in televisione dopo tutto questo tempo. Sarà certamente un bel momento per i telespettatori italiani.