Michelle Hunziker: per Eros Ramazzotti le parole che nessuno avrebbe mai immaginato. Ecco cosa ha scritto su Instagram

Michelle Hunziker di cambiamenti ne ha affrontati negli ultimi mesi. Dopo la rottura e la separazione da Tomaso Trussardi la sua vita sentimentale e pratica è stata rivoluzionata. Dal trasferimento da Bergamo a Milano, una nuova casa nella quale si è trasferita con le sue Celeste e Sole, una nuova routine e oggi anche un nuovo amore.

Proprio lei è stata paparazzata, infatti, in una fuga amorosa con colui che pare sia il suo nuovo fidanzato, Giovanni Angiolini, medico chirurgo ed ex concorrente del “Grande Fratello Vip”. Il baldo giovane pare abbia letteralmente conquistato il cuore della conduttrice.

Ma in tutto questo Eros Ramazzotti, il primo marito di Michelle, cosa c’entra? A lui una dedica fatta col cuore perché le ha permesso di reggere tutti questi cambiamenti e reagire. Come? Adesso vi spieghiamo tutto.

Michelle Hunziker ringrazia Eros: le sue parole

Michelle Hunziker ed un percorso che le ha permesso di non cadere dopo gli ultimi risvolti della sua vita. Parliamo delle arti marziali alle quali si è avvicinata da poco scoprendo una disciplina che l’ha completamente rapita.

La conduttrice ha iniziato questo percorso da poco e negli scorsi giorni ha fatto il suo esame che l’ha fatta diventare cintura blu. Chimono addosso e posizione classica con il pugno ed il braccio in avanti. Proprio accanto a questo scatto Michelle ha raccontato il suo percorso: “Rimettersi in gioco, senza indugiare… andando in contro a fatica, studio, dolore e dedizione… per poi vivere emozioni di questa portata… ne vale davvero la pena”.

In tutto questo c’è stato spazio per una dedica al suo ex marito, Eros Ramazzotti. Davanti a tutti Michelle lo ha ringraziato per averla avvicinata a questa disciplina. “Ringrazio Eros Ramazzotti per avermi fatto conoscere la mia Senpai Simona e Senpai Luigi, che mi hanno fatto letteralmente innamorare di questa disciplina. Un cammino appena iniziato che mi darà molte soddisfazioni e legnate come le ho prese oggi”.

Insomma parole dolci che dimostrano come tra i due oggi ci sia davvero un ottimo e ritrovato rapporto e che quella complicità di tanti anni fa, in realtà, non è mai svanita.