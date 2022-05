Manuel Bortuzzo ha una nuova fiamma? Lei vuota il sacco sui social

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassie si sono lasciati diverse settimane fa: adesso tutti sono curiosi di scoprire chi saranno i loro prossimi partner

Pensavano di stare insieme per sempre, eppure la storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassie fuori dal Grande Fratello Vip ha avuto vita breve. I due si sono lasciati praticamente subito, per motivi discordanti. In molti pensavano che Manuel volesse tornare dalla sua ex fidanzata, con cui è rimasto in splendidi rapporti, ma a quanto pare non si tratta di questo.

Infatti, lui e la sua ex non sono altro che buoni amici. Dunque, Manuel è single al momento? Sappiamo per certo che è uno dei personaggi più in vista del momento, dunque per lui adesso è piuttosto difficile riuscire ad avere segreti perché i riflettori gli stanno più addosso che mai. E, proprio negli ultimi giorni, è saltato fuori il nome di una ragazza.

Manuel Bortuzzo ha una nuova fiamma? Tutta la verità

Il suo nome è Giulia, ed è stata associata al volto del nuotatore proprio in questi ultimi giorni. Lei ha deciso di non perdere tempo e non cavalcare la cresta dell’onda: appena queste strane voci sono cominciate a circolare, ha fatto subito una storia su Instagram.

Ha pubblicato un collage di foto sue e di Manuel, alcune anche molto vecchie che risalgono a prima della sparatoria. Con queste foto, ha voluto chiarire che esiste anche l’amicizia e che lei e Manuel non sono altro che questo: buoni amici da moltissimi anni.

Dunque, Manuel non sta frequentando nessuna ragazza al momento e si sta godendo questo periodo da single dopo sei mesi trascorsi all’interno della casa più spiata d’Italia e insieme alla dolce Lulù Selassie.

Si sta anche dedicando alla sua ripresa fisica: infatti Manuel nutre ancora la speranza di poter ricominciare a camminare un giorno, ovviamente non è niente di certo ma sta lavorando per realizzare questo suo desiderio con tutte le sue forze.