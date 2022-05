Melita Toniolo, il bikini inesistente blocca i social: “spettacolo dalla testa ai piedi” – FOTO

Melita Toniolo in uno scatto che fa sognare ad occhi aperti, la showgirl in costume sfodera un fisico letteralmente incontenibile

Fin dai tempi del Grande Fratello, ormai 15 anni fa, il fascino di Melita Toniolo è diventato iconico e inconfondibile. Non è un caso che dopo la partecipazione al reality show, la modella e showgirl veneta abbia avuto una carriera folgorante e ricca di soddisfazioni.

In seguito, da inviata di ‘Lucignolo‘, è passata alla storia con il soprannome di ‘Diavolita‘, un nome che ne descrive molto bene l’attitudine sensuale e provocante. Soubrette, conduttrice televisiva, speaker radiofonica, modella apprezzata, Melita nel corso degli anni ha continuato a infiammare la platea dei suoi fan. E lo fa ancora adesso.

Melita ha un profilo Instagram seguitissimo, che conta oltre un milione e 200 mila followers. Da quando lei e il suo compagno, il comico Andrea Viganò, sono diventati genitori del piccolo Daniel (che oggi ha quattro anni e mezzo), Melita si è un po’ defilata dalle luci dei riflettori. Ma continua ad elargire immagini di fascino incontenibile.

Melita Toniolo sogna le spiagge e l’immaginazione dei fan decolla, fisico statuario che manda in tilt Instagram

Non c’è niente di meglio che immaginare l’estate insieme a lei. Al di fuori di casa sua, c’è una giornata di pioggia, e per questo Melita si dedica a dolci pensieri estivi. Rilasciando una interessantissima anticipazione di quello che sarà il suo look in spiaggia.

In bikini, manco a dirlo, Melita sfoggia una forma fisica perfetta. Fisico statuario e sinuoso, con la scollatura a risaltare in primo piano e accendere la passione e la fantasia degli ammiratori.

“Prova costume passata alla grande, non c’erano dubbi“, si legge tra i numerosi commenti entusiasti dei fan. Il regalo che Melita ha fatto ai suoi followers è di quelli davvero speciali e conferma tutta la sua sensualità intramontabile.