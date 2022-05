Fedez scopre in diretta un regalo imprevedibile e incredibilmente costoso da parte di Chiara Ferragni. I suoi fan non credono ai loro occhi.

A tre giorni di distanza dal tanto atteso ravvicinamento tra Fedez e J-Ax, e a poche ore dalla sua ultima dichiarazione sui benevoli risultati pervenuti dall’esame istologico, l’artista canoro e showman ha infine desiderato scoprire in diretta le caratteristiche dell’inatteso regalo da parte della sua dolce metà, l’imprenditrice Chiara Ferragni.

In stretta concomitanza con i festeggiamenti tenutesi attraverso un emozionante “baby shower“, in onore della sorella Francesca Ferragni, e dell’intervento della stessa influencer in cui ribadisce l’importanza della terapia, ritenuta come “uno strumento che dovrebbero utilizzare tutti quanti” per conoscere il proprio valore e confrontarsi in maniera sana con se stessi, fa adesso la sua comparsa sui social anche il regalo “più costoso di sempre” consegnato direttamente nella mani dell’artista canoro.

Il regalo più costoso di Chiara Ferragni, Fedez lo scopre in diretta: “che cifra!”

Si tratta di una Lamborghini Huracán Spyder, vettura sportiva nonché sogno assoluto di ciascun appassionato di guida al volante. Il regalo, ultimo di una lunga serie, è stato svelato dal rapper milanese con grande emozione.

Fedez gira intorno alla vettura rifinita nei minimi dettagli scoprendola davanti agli occhi dei suoi oltre 13,9 milioni di follower su Instagram. Pare che l’influencer di fama internazionale abbia speso un’ingente somma per far fronte a tale sorpresa.

Per il “regalo più bello mai ricevuto” l’imprenditrice non avrebbe di fatto badato a spese, finendo con investire per l’inatteso pensiero ben 214mila euro.

Ad unirsi alla gioia del momento vi saranno altre due notizie ugualmente importanti. Fra queste l’annuncio della partecipazione del rinnovato duo Fedez e J-Ax al “Lovemi“. Concerto gratuito di beneficienza in Piazza Duomo, che si terrà il prossimo 28 giugno.

Infine farà la sua parte l’inattesa inclusione di Dargen D’Amico all’interno del cast di “X Factor”. Accolto ufficialmente nella famiglia del talent show l’artista canoro si presenterà nella prossima edizione vestendo i panni di giudice.