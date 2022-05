“Un Posto al Sole”, il paziente di Rossella morirà? Tutte le anticipazioni

Un Posto al Sole: Rossella Graziani sta vivendo un momento davvero molto drammatico della sua vita. Non solo nel privato, ma anche nel lavoro…

Rossella Graziani sta vivendo un periodo piuttosto negativo della sua vita. Quando ha cominciato la specializzazione in ospedale ha conosciuto Riccardo Crovi, un dottore, ma anche un uomo sposato che ha inevitabilmente spezzato il suo cuore nelle ultime settimane. Lei si è innamorata perdutamente di lui ma questo sentimento a senso unico non è bastato a tenere in piedi la loro storia.

Rossella ha da poco scoperto che Riccardo ha avuto una avventura di una notte con la sua ex moglie, e nonostante questo gli abbia fatto capire di provare un sentimento importante per Rossella, lei ha deciso di lasciarlo e di metterci una pietra sopra. In ogni caso è profondamente triste per questa situazione e il suo umore sta per influire gravemente sul lavoro.

Un Posto al Sole: il paziente di Rossella in pericolo di vita

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Serena Rossi. La notizia più attesa è ormai realtà: l’annuncio pubblico sul web

Nell’ultima puntata, infatti, un paziente è stato davvero molto male e i dottori si sono sentiti impotenti perché non riuscivano a capire quello che stava succedendo, considerato che era stato sotto controllo e curato nel modo giusto. Rossella si è ricordata di non aver segnato sulla cartella di una allergia ad un farmaco, perché in quel momento era triste, distratta e Riccardo le aveva appena chiesto di parlare. Il paziente, a causa di questo, adesso è in serio pericolo di vita.

Questa distrazione di Rossella potrebbe costare molto cara al paziente ma anche a lei stessa, che si sentirà profondamente in colpa per quello che è accaduto e comincerà a pensare di non essere davvero tagliata per questo mestiere come pensava.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Raoul Bova è il più amato dagli italiani. Boom di consensi ma c’è chi gli dà filo da torcere

Dopo quello che è successo, Rossella si sfogherà con le sue amiche e cercherà di capire cosa vuole davvero fare della sua vita sentimentale e del suo lavoro.