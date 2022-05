Un uomo di 76 anni è morto dopo essere stato investito da un camion lungo la tangenziale Sud di Torino: inutili tutti i tentativi di soccorso.

Investito da un camion mentre sostituiva una gomma della sua vettura. Così ha perso la vita un uomo di 76 anni nella tarda mattinata di ieri lungo la tangenziale Sud di Torino all’altezza di La Loggia. Ad assistere alla tragedia la moglie della vittima.

Sul posto è arrivata tempestivamente un’ambulanza con a bordo il personale medico che, purtroppo, non ha potuto far altro che constatare il decesso del 76enne. Intervenuti anche gli agenti della Polizia per le indagini.

Torino, investito da un camion sulla tangenziale mentre cambia una gomma: morto 76enne

Nella tarda mattinata di ieri, martedì 24 maggio, un uomo è morto dopo essere stato travolto da un camion sulla tangenziale Sud di Torino all’altezza di La Loggia. A perdere la vita Loris Tiberto di 76 anni.

La vittima, riporta Fanpage, viaggiava a bordo della sua auto insieme alla moglie, ma mentre percorreva la tangenziale è stato costretto a fermarsi per sostituire una gomma forata. Accostato il veicolo, Tiberto ha indossato il giubbotto catarifrangente ed è sceso, ma durante le operazioni di sostituzione del pneumatico, è sopraggiunto un camion che l’ha centrato in pieno.

Il camionista si è subito fermato a prestare soccorso ed ha lanciato l’allarme. Immediato l’arrivo dello staff medico del 118, ma per il 76enne era ormai troppo tardi: troppo gravi le lesioni riportate nell’impatto. Sotto shock la moglie che avrebbe assistito alla tragedia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Terrificante incidente stradale: padre di due figli muore a 41 anni

Giunti sul posto anche gli agenti della Polizia del capoluogo piemontese che hanno condotto i rilievi e raccolto le testimonianze del camionista e della donna per risalire all’esatta dinamica dell’investimento. Ancora da accertare se la moglie fosse scesa dall’auto insieme al marito o meno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Incendio in un appartamento: disabile muore intrappolato tra le fiamme

La tangenziale, riporta Fanpage, è rimasta chiusa temporaneamente per permettere i rilievi, le operazioni di soccorso e la rimessa in sicurezza della carreggiata.