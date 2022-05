Cristian Totti, figlio di Ilary e Francesco, sbarca finalmente sui social: la dedica postata è davvero meravigliosa!

Se la sorella Chanel è ormai divenuta una vera e propria star nel mondo del web, essendo seguitissima sia nell’account Instagram che in quello di TikTok, diversa è la situazione per il fratello maggiore Cristian.

Quest’ultimo, 17 anni a novembre prossimo, non ha mai mostrato interesse per le piattaforme social, dove le sue pubblicazioni risultano essere rare ed accessibili solo a pochi eletti. Cristian, a differenza di Chanel, mantiene infatti il suo profilo “privato”.

Nelle scorse ore, tuttavia, è stato proprio Francesco Totti a ripostare una Instagram story pubblicata dal 16enne, che con il papà condivide la medesima, viscerale passione per il calcio. Nella foto in questione, Cristian dichiara il suo amore a qualcuno di davvero inaspettato…

Cristian Totti sbarca sui social, la dedica è davvero meravigliosa: “ti amo”. La FOTO dolcissima

Cristian e Francesco Totti condividono una passione che sembra governare interamente la loro vita: quella per la Roma. Il 16enne, primogenito del “pupone” e della conduttrice Ilary Blasi, si è legato alla maglia giallorossa fin dall’infanzia.

Il fratello di Chanel, infatti, milita tra le file del club capitolino proprio come fece suo padre ormai parecchi anni fa. Attualmente, Cristian fa parte dell’Under 17 della Roma, ma il suo obiettivo è uno solo ed è più che definito: ricalcare le orme paterne e farsi strada all’interno del club in cui sogna di fare carriera.

Riservato e per nulla interessato alla popolarità che il suo cognome gli potrebbe assicurare, Cristian ha scelto di tenere private le sue pagine social. È stato proprio il papà Francesco, nelle scorse ore, a renderci partecipi di un meraviglioso scatto che il suo primogenito ha postato attraverso le stories.

Si tratta di una foto che ritrae papà e figlio insieme, in occasione della finale di Conference League disputata dalla Roma. “Ti amo” è la dichiarazione riportata da Cristian, a cui Francesco ha risposto con due cuori giallorossi.

Resta, tuttavia, ancora un nodo da sciogliere rispetto all’immagine che vi abbiamo proposto. Cristian, con la sua dedica, si stava riferendo alla squadra del cuore o all’amato papà? Una domanda destinata a rimanere senza risposta.