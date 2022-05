La modella brasiliana non ha certo rivali in termini di lato B, le foto pubblicate poco fa sono davvero un’istigazione a delinquere per moltissimi ometti.

L’ex Vippona del “GF Vip 5” fa sempre molto discutere, per la sua storia familiare e quella privata che non teme di mettere in mostra sui social sempre con grande enfasi. Se non lo fa le invece a farlo sono le riviste di gossip e cronaca rosa che si divertono molto a pedinarne gli spostamenti e carpirne flirt e avventure sentimentali.

Solo qualche tempo fa Dayane Mello era stata beccata al fianco dell’imprenditore Andrea Turino col quale sembrava ci fosse una grande intesa. Poi è stata la volta di Alberto Franceschi, ex fidanzato di Alice Campello, ora le cose sono cambiate ancora una volta per la modella brasiliana che si frequenta con il modello Carlo Motta.

Una vita sempre all’ultima corsa per lei, super attiva e dinamica, nell’amore come nel lavoro. Con oltre 1,2 milioni di follower, la showgirl ha un grande entourage che segue le sue pubblicazioni sempre con grande amore, soprattutto quelle che riguardano gli shooting realizzati in giro per il mondo. Vi siete persi l’ultimo? È davvero pazzesco.

Dayane Mello sempre più spinta, gioca alla finestra e mostra curve da sogno

