Maxi aumento in busta paga da luglio, ecco a chi spetta il bonus di 300 euro e come ottenerlo

Si prospetta un mese molto fortunato per alcuni lavoratori che si troveranno un piccolo bonus extra in busta paga. Per quale motivo?

Luglio è il mese del 730 e anche quello dei bilanci di fine anno economico per tutti i lavoratori italiani. Si tirano i remi in barca e si capisce fino a che punto è giunto il proprio bagaglio personale in termini monetari.

Pare che però per alcuni sarà un mese fortunato con un bonus fino a 300 euro aggiuntivi in busta paga. Tutto merito del Bonus Irpef da 100 euro stabilito dall’ultima Legge di Bilancio, un rimpasto dell’ex bonus Renzi.

Ma come ottenere questa agevolazione in busta paga e soprattutto chi ne può beneficiare in modo diretto? Facciamo chiarezza in merito partendo fin dall’inizio, quando la legge ha dettato i criteri di resa personale.

+300 € in busta paga a luglio. Ecco chi sono i fortunati beneficiari

Fino al 2020 si parlava di “bonus Renzi” dal suo ideatore Matteo Renzi che l’aveva inserito nella Legge di Stabilità 2015 e aveva assegnato ai lavoratori un bonus mensile extra di 80 euro con redditi entro la soglia dei 28mila euro.

Con il 2020 l’importo è stato aumentato di venti euro raggiungendo la cifra di 100 euro al mese. Tale somma è stata poi riconfermata con la Legge di Bilancio 2021. Il Bonus Irpef viene pagato quindi per un totale di 1.200 euro all’anno, come taglio del vecchio cuneo fiscale.

Ma quindi chi ne potrà beneficiare? Ben pochi fortunati da quanto sembra. Solo i lavoratori che hanno redditi che non superano i 15 mila euro annuali, con una diminuzione di ben 13mila euro rispetto la vecchia Legge. Una platea a dir poco limitata che non darà certo grandi soddisfazioni a chi sperava di ottenere qualcosa dalla prossima dichiarazione dei redditi.

Meglio quindi sperare di ottenere nello stipendio la 14esima rata in modo anticipato con il rimborso fiscale compilando il modello 730 online. Affrettatevi però, c’è tempo solo fino al 15 giugno prossimo.