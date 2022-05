Charlene di Monaco torna a casa. Tutto pronto per il grande evento

Dopo i problemi di salute che l’hanno tenuta a lungo lontana da casa, Charlene di Monaco è pronta a riprendere in mano la sua vita

Per un lungo periodo la principessa consorte del Principato di Monaco, moglie del Principe Alberto II di Monaco, è stata costretta a stare lontana da casa e dalla sua famiglia, a causa di alcuni problemi di salute.

Charlene di Monaco ha trascorso diversi mesi in una clinica privata in Svizzera. Si tratta di una clinica di riabilitazione dove la principessa era stata ricoverata in seguito al periodo trascorso in Sudafrica. L’anno passato infatti, Charlene si trovava in Sudafrica, sua terra natale, e quello che doveva essere un soggiorno di pochi giorni, si è protratto per mesi. Lì le condizioni psico-fisiche della donna hanno iniziato a vacillare, al punto da impedirle di far ritorno a casa. Dopo il Sudafrica, i lunghi mesi di riabilitazione in Svizzera e poi finalmente, a marzo 2022, il tanto atteso ritorno a casa.

Charlene di Monaco pronta per il grande evento. E’ la prima volta

Durante l’assenza di Charlene, a Monaco è stato Alberto ad occuparsi di tutto, in particolare della cura dei loro due figli: Gabriella e Jacques. I due bambini hanno però ovviamente sentito molto la mancanza della mamma, soprattutto durante i periodi festivi, quando i problemi di salute hanno impedito a Charlene di festeggiare con la sua famiglia.

Da ormai due mesi però la donna è tornata a casa, dove ha potuto riabbracciare la sua famiglia. Charlene è pronta a recuperare il tempo perduto con i suoi figli e la foto pubblicata nelle ultime ore, sul suo profilo Instagram ne è una testimonianza.

La foto pubblicata da Charlene la ritrae in compagnia della figlia Gabriella. Le due hanno partecipato insieme per la prima volta alla Montecarlo Fashion Week; questo è stato per la piccola il suo primo grande evento ufficiale.