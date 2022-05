Michela Quattrociocche lascia senza parole. La FOTO sul web attira il commento audace di una famosa collega

Michela Quattrociocche: dal grande schermo al web. L’attrice è attiva su Instagram dove pubblica scatti ammalianti che catturano l’attenzione dei fan. Sensualità dirompente

Cavalcando l’onda della popolarità ottenuta con “Tre metri sopra il cielo”, lo scrittore e regista Federico Moccia diresse nel 2008 la pellicola “Scusa ma ti chiamo amore”, tratto dal suo omonimo libro.

Sebbene l’opera annoverava tra i suoi protagonisti una vera super star (Raoul Bova), fu aspramente stroncata dalla critica. Tuttavia, i copiosi incassi al botteghino indicavano l’interesse da parte del pubblico. La tematica era controversa: si parlava di un amore tra Niki, una diciassettenne all’ultimo anno di scuola, e Alex, un uomo più grande di vent’anni. Il ruolo di Niki venne affidato all’emergente Michela Quattrociocche e determinò l’inizio della sua carriera. La vita dell’attrice ha preso una direzione del tutto nuova da quel momento.

Michela Quattrociocche, non solo cinema. Su Instagram emerge il suo lato più sensuale

Dopo “Scusa ma ti chiamo amore”, Michela Quattrociocche ha preso parte a diversi progetti cinematografici, cementando la sua presenza nel mondo dello show business italiano.

É stata protagonista del sequel del film che l’ha resa celebre, “Scusa ma ti voglio sposare”, ritrovando in ambito lavorativo sia Federico Moccia che Raoul Bova. Come molte sue colleghe non si è fatta mancare un cinepanettone, nel suo caso si tratta di “Natale a Beverly Hills”, diretto da Neri Parenti. Seguono poi “Una canzone per te”, “Sharm el Sheikh – Un’estate indimenticabile” e per ultimo “Burraco fatale”, insieme a un grande cast di donne come Claudia Gerini, Angela Finocchiaro, Caterina Guzzanti, Paola Minaccioni e Loretta Goggi.

Con una platea di oltre 504mila follower sulla piattaforma Instagram, Michela Quattrociocche è lanciatissima anche come influencer sul web. Ai fan regala piccoli momenti in cui mostra sia il suo lato più sensuale, sia quello più materno in compagnia delle piccole Aurora e Diamante, figlie avute dall’ex marito, il calciatore Alberto Aquilani. Ad oggi ha una nuova relazione con l’imprenditore Giovanni Naldi.

L’ultimo scatto pubblicato rappresenta un suo primo piano dal quale emerge il fascino indiscusso con la profondità del suo sguardo penetrante. Allega una frase tratta dalla canzone “Le tasche piene di sassi” di Lorenzo Jovanotti: “Mormora la gente mormora falla tacere praticando l’allegria”.

Tanti i commenti di plauso per la sua disarmante bellezza ma, su tutti, fa capolino uno che porta la firma di una famosissima collega, anche lei legata all’universo di Federico Moccia. É Laura Chiatti che scrive: “Tu la fai tacere solo esistendo… ma quanto ca**o sei bella????”.