Apprensione per Meghan Markle. Nella vita della moglie di Harry si è verificata una preoccupante situazione: cosa sta succedendo.

Se fino a pochi giorni fa, Meghan Markle e Harry sono finiti al centro della scena per la lieta notizia relativa alla loro partecipazione al Giubileo di Platino, un avvenimento allarmante ha sposato totalmente in focus, tanto da far salire una grande apprensione, in particolare per la Duchessa.

Nelle ultime settimane la Sussex e il marito sembrano aver dato un nuovo corso al loro rapporto con la Royal Family: dopo due anni lontani da Londra hanno rimesso per la prima volta insieme in Inghilterra, nell’ambito del loro viaggio in Europa per seguire gli Invictus Games, manifestazione legata ai veterani di guerra con disabilità ideata da Harry nel 2014.

Durante questo soggiorno europeo la coppia non ha potuto non fare tappa al Castello di Windsor per avere un faccia a faccia con la Regina Elisabetta e il Principe Carlo: l’esito dell’incontro è stato, a discapito delle aspettative, molto positivo tanto da aver portato Sua Maestà a invitare il nipote e la consorte a ritornare in Inghilterra in occasione dei festeggiamento del Giubileo di Platino, in scena dal 2 al 5 giugno.

Una richiesta accolta dai Sussex nell’immediato che li ha portati non solo all’entusiasmo, vedendo possibile ricucire i rapporti gelidi con i parenti, ma anche a decidere di portare con loro i figli Archie e Lilibet. Quest’ultima, nata a luglio 2021, incrocerebbe così per la prima volta gli occhi della nonna, degli zii e dei cugini.

Mentre si stanno organizzando i preparativi per il viaggio della famiglia di Duchi al completo, qualcosa è andato storto, facendo sì che la Markle sia finita in una situazione molto difficile.

Meghan Markle nel dramma: preoccupazione alle stelle, cosa sta succedendo

Ansia e preoccupazione. Queste le sensazioni vissute da Meghan a seguito di un avvenimento drammatico e improvviso. Il padre, Thomas Markle, ha avuto un grave ictus che l’ha portato al ricovero immediato in America. Un episodio molto pesante a seguito del quale non riesce per ora a parlare.

Tutto è accaduto il 24 maggio. Agli inizi la famiglia Markle ha cercato di non diffondere la notizia per accertamenti ulteriori.

Thomas sarebbe dovuto partire anche lui alla volta di Londra per prendere parte al Giubileo di Platino: il viaggio è sfumato ovviamente, mentre sale preoccupazione per le sue condizioni.

La sorellastra della Duchessa, Samatha, non si è risparmiata. La parente ha puntato il dito contro di lei, in quanto a suo avviso responsabile dei forti stress vissuti dal padre per via del loro rapporto difficile da anni, ancora prima delle nozze con Harry.