“Ubriachi di passione”, Annalisa Scarrone e la gonna cucita al limite: gambe favolose – FOTO

Annalisa Scarrone brinda al successo più incontenibile sui social network. Il vestito è così corto da mandare all’istante fuori di testa.

La cantante, protagonista dell’album discografico di ultima generazione “Nuda10” ha fatto breccia nel cuore degli appassionati con una mise elegante e attraente.

Annalisa Scarrone è tornata in grande stile a primeggiare tra il popolo di Instagram, interamente dalla sua parte ogni qual volta si rende protagonista davanti al piccolo schermo.

L’esibizione a Sanremo con il brano “Dieci” ha fatto sì che il suo appeal a livello Italia alzasse l’asticella. Ad oggi il numero di sostenitori è raddoppiato rispetto a qualche mese fa, complice una carriera in costante avvenire.

Duranta l’ultima ‘parata’ fotografica sul profilo personale Instagram, la cantautrice di Savona ha fatto innamorare tutti grazie alla scelta di un abbigliamento consono ai sogni proibiti. Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta

Annalisa Scarrone incontenibile sui social: “Il bicchiere sempre mezzo pieno…”. Che spettacolo!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

Per la cantautrice di Savona è subito delirio per l’ultima parata di scatti che la rendono protagonista davanti alla folla di gente che assiste sorpresa dalla sua eterna bellezza.

Per Annalisa Scarrone è arrivato nuovamente il momento di scrivere la storia come mai aveva fatto sinora. Se la sua carriera si sta riempendo di fasti ed esperienze indimenticabili, intente a portare il suo nome sempre alto, lo stesso lo si potrebbe dire per tutte le volte in cui la scelta del suo abbigliamento nelle grandi occasioni sa offrire.

In visita nella fantastica cornice di “Brooklyn“, la cantante brinda al successo più importante con un bicchiere di vino tra le mani. I fan si dichiarano ufficialmente ‘ubriachi’ di felicità e passione e aprono al sogno di condividere con lei questo momento irripetibile.

Per l’occasione del gran ‘gala’ in passerella, la showgirl si presenta all’evento occasionale con un abito dai bottoni dorati e corto quasi fino all’inguine.

Uno spettacolo indescrivibile che certamente fa il paio con il paesaggio mozzafiato che si intravede alle sue spalle.

La gonna corta cucita fin lì manda in estasi tutti i seguaci di Instagram di Annalisa, con due gambe favolose e in bella mostra. L’ex sanremese insomma si conferma sempre più al primo posto del podio delle preferenze in assoluto dei suoi appassionati.