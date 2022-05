Ilary Blasi, dopo le voci sulla sua presunta crisi con Francesco Totti, è tornata a parlare di questo ai microfoni della trasmissione Striscia la Notizia

Ilary Blasi è una delle conduttrici della televisione italiana più amate del momento. Negli anni con la sua spontaneità è riuscita a conquistare tutto, affermandosi sempre di più in questo ruolo così complicato per molti ma che lei è riuscita ad affrontare con una incredibile semplicità. Insomma, le cose non potrebbero andare meglio per la sua carriera.

Ilary Blasi è sotto ai riflettori del gossip da oramai tantissimi anni per il suo matrimonio con l’ex calciatore e capitano della Roma Francesco Totti. I due sono sempre stati una coppia molto stabile e affiatata, eppure un paio di mesi fa sono finiti al centro dell’attenzione per una improvvisa e presunta crisi. La cosa peggiore è che erano stati messi anche dei terzi in mezzo, facendoli passare così per dei traditori.

Ilary Blasi e la crisi con Francesco Totti: tutta la verità

Ilary Blasi, in seguito alle sue numerose gaffe a l’Isola dei Famosi, ha ricevuto l’ennesimo tapiro d’oro da Striscia la Notizia. Oramai quasi ogni anno Ilary si ritrova questo regalo dal famoso programma di Antonio Ricci. In occasione della consegna, ha avuto modo un po’ di parlare della sua isola e anche del suo rapporto con Francesco Totti, che è stato sotto ai riflettori più del solito nelle ultime settimane.

Qui la conduttrice ha deciso di essere categorica e di metterci un punto una volta e per tutte: ci ha tenuto a sottolineare che era tutto finto e che si trattava soltanto di un chiacchiericcio. Già una volta a Verissimo, da Silvia Toffanin, aveva detto che erano stati vittima di un complotto architettato con i fiocchi.

Dunque, tutto è bene quel che finisce bene: Ilary e Totti che da anni sono oramai la royal couple italiana, sono sempre più felici, affiatati e innamorati che mai.