Il piccolo animale domestico in grado di minacciare l’ecosistema: lo studio

Li troviamo in tante case, spesso vengono regalati ai bambini: un recente studio inglese rivela che si tratta di una specie aliena invasiva.

La notizia è un fulmine a ciel sereno per i numerosi amanti di uno dei più diffusi animali domestici. Protagonista è una specie originaria dell’Asia orientale (per quanto la ricostruzione del suo areale originario sia materia complessa e oggetto di dibattito), diffusasi in Europa alla fine del XVII secolo.

Uno studio inglese pubblicato sulla rivista scientifica NeoBiota ha rivelato che restituirli alla natura – dopo anni tra le mura domestica – è un’azione assolutamente sbagliata e ha conseguenze negative sull’equilibrio dell’ecosistema.

I pesci rossi rappresentano una minaccia per la biodiversità

Il Carassius auratus, comunemente noto come “pesce rosso“, è una specie invasiva che può provocare effetti catastrofici sulla biodiversità. Questa in sintesi è la conclusione a cui è giunto James Dickey, docente della Queen’s University di Belfast e autore principale dello studio.

Il team di ricerca ha studiato l’impatto e i rischi ecologici che possono scaturire dalla decisione di restituire i pesciolini alla natura, liberandoli da un acquario o da una boccia. Sono state prese in esame due specie che sovente troviamo nelle nostre case: il pesce rosso (Carassius auratus) e il pesciolino di montagna delle nuvole bianche (Tanichthys albonubes).

Confrontandone il tasso di alimentazione con altre varietà ospitate nell’acqua dolce, si è notato che i pesci rossi – complice una spiccata audacia e competitività rispetto – si nutrano di tutto ciò che trovano nelle loro vicinanze: ciò comporta una loro crescita esponenziale (anche 20-25 cm).

La ricerca ha quindi individuato una triplice minaccia all’ecosistema (considerata l’alimentazione della specie, le interazioni con gli altri organismi viventi e il suo comportamento competitivo): “É noto che i pesci rossi potrebbero rappresentare una minaccia per la biodiversità autoctona di fiumi e laghi andando a divore risorse da cui dipendono le altre specie“, ha dichiarato James Dickey.