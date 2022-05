Raoul Bova inarrestabile: anche ieri gli italiani hanno decretato la loro assoluta dedizione

Raoul Bova. Chi ha vinto la gara di share e ascolti della serata di giorno 26 Maggio 2022? Scopriamo insieme i dati delle preferenze del pubblico italiano

Ieri, 26 Maggio, è andata in onda su Rai Uno l’ultima puntata della tredicesima stagione della popolare serie “Don Matteo” dal titolo “Dimenticando Matteo” con Raoul Bova al posto di Terence Hill come nuovo protagonista. Su Rai Due abbiamo vistolo show con il duo comico Ale e Franz dal titolo “Corso Sempione 27” che hanno ripercorso la storia del cabaret milanese dagli anni ’60 ad oggi. Rai Tre ha proposto il film documentario del 2014 per le regia di Walter Veltroni dal titolo “Quando c’era Berlinguer”, dedicato al politico scomparso nel 1984, figura influente della Prima Repubblica in Italia.

Canale 5 ha proposto il film commedia del 2017 “Poveri ma ricchissimi” di Fausto Brizzi con Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Anna Mazzamauro e Lodovica Comello. Italia 1 ha risposto con la pellicola di fantascienza del 2017 “Transformers – L’ultimo cavaliere” per la regia di Michael Bay con Mark Wahlberg, Anthony Hopkins, Josh Duhamel e Laura Haddock. L’attualità è di scena su Rete Quattro con “Dritto e rovescio”; conduce Paolo Del Debbio.

Raoul Bova. Ascolti tv di giorno 26 Maggio 2022: chi ha vinto la gara di share?

Anche ieri, 26 maggio 2022, su Rai Uno la serie “Don Matteo 13” si riconferma la prima scelta degli italiani. Raoul Bova continua il suo percorso positivo in termini di ascolti; ha conquistato 6.186.000 spettatori pari al 34.3% di share.

Al secondo posto nella classifica dei programmi più visti troviamo Canale 5 con il film “Poveri ma ricchissimi”; ha interessato 1.653.000 spettatori pari al 9.6% di share.

Scopriamo tutti i dati:

Italia 1: “Transformers – L’ultimo cavaliere” – 826.000 spettatori (3.1% di share).

Rai Due: “Corso Sempione 27” – 536.000 spettatori pari al 3.8% di share.

Rai Tre: “Quando c’era Berlinguer” – 561.000 spettatori pari a uno share del 3%.

Rete Quattro: “Dritto e rovescio” – 939.000 spettatori con il 6.5% di share.

La7: “Piazza Pulita” – 803.000 spettatori con uno share del 6%.

Nove: “Only Fun Comico Show” – 427.000 spettatori con il 2.3% di share.

TV8: “Antonino Chef Academy” – 290.000 spettatori con l’1.6% di share.