MD il prodotto miracoloso è in super offerta:”Fa bene alla salute” clienti impazziti – FOTO

Nuove super offerte dal nuovo volantino MD. Il prodotto per la salute, a meno di un euro di spesa, è in vetta ai desideri degli acquirenti.

La catena di supermercati MD S.p.A. è pronta a iniziare il mese di giugno 2022 promettendo incredibili vantaggi sulla base di risparmio e garantita qualità per i suoi clienti più fedeli e per quelli che sono prossimi a diventarlo.

La solida realtà imprenditoriale, interamente made in Italy e attiva nel settore dell’hard discount sin dalla metà degli anni ’90, ha attirato l’attenzione dei consumatori in queste ore a seguito della pubblicazione dell’ultimo volantino. Le imperdibili offerte resteranno in vigore dall’ultima settimana di maggio fino alle prime di giugno.

MD il prodotto miracoloso è in super offerta, da oggi insieme a altre novità

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Tumore e prevenzione: svelati gli alimenti che proteggono l’organismo al 90%

In cima alle preferenze, a partire da questa settimana, vi è un “prezioso alleato” per la salute. L’ultima proposta da parte dei rivenditori MD, al prezzo di soli 1,09€, è rappresentata dai “Semi di Lino” firmati in questo caso dal noto marchio “Cucina&Sapori”.

L’invito di MD spinge quest’oggi i suoi clienti a testare il prodotto in differenti situazioni nel quotidiano. Ossia: “nell’impasto del pane, come condimento di un’insalata sfiziosa o nello yogurt per una colazione super healthy“.

Tre combinazioni ottimali per un risultato gustoso e pienamente in linea con la necessità di privilegiare un’alimentazione salutare in tre diversi momenti della giornata. Difatti, grazie al suo non indifferente apporto di omega 3, omega 6 e vitamina F, tale mix contenuto nei Semi di Lino contribuirebbe notevolmente alla prevenzione di malattie di natura cardiovascolare.

Infine, ad aggiungersi a tale proposta, vi sono moltissime altre offerte. Tra queste si può citare, ad esempio: l’affine per caratteristiche “Riso Carnaroli Bio” e per il momento in vendita a soli 1,59€.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dieta di maggio, 3 bevande light detox che non possono mai mancare: addio gonfiore e centimetri di troppo

Anche sulle cialde caffè “Karisma” ad impatto zero sull’ambiente a 2,79€ invece che a 3.59€, oppure sulla pasta fresca “Lettere Dall’Italia”, grano 100% italiano, la proposta risulta essere altrettanto vantaggiosa.

INTERVISTA MANILA NAZZARO, GUARDA IL VIDEO