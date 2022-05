Nuovo bonus Isee di 1000 euro con figli a carico, ma non per tutti. A chi spetta

Una nuova boccata d’ossigeno per le famiglie che possono richiedere un assegno per i figli a carico, ci sono però dei rigidi criteri da rispettare. Non è semplice come sembra.

Le spese sono sempre maggiori e lo sanno bene le famiglie italiane che faticano giorno dopo giorno ad arrivare a fine mese tra bollette, spese alimentari e mediche, educazione dei figli e tutto quello che ruota intorno al mantenimento di una casa.

Per questo il Governo ha deciso di venir loro incontro con un aiuto extra, un bonus aggiuntivo di 1000 euro per i figli a carico che potrebbe essere davvero una vera e propria boccata d’ossigeno per tutti quelli che sono faticano ad arrivare a fine mese.

Ci sono dei paletti ben impostati però per accedere a questo contributo, che l’Agenzia delle Entrate ha stabilito come clausola per fare la domanda. Vediamoli insieme e chiariamo chi può sperare di ottenere il bonus.

Bonus 1000 euro, come ottenerlo: ci sono dei paletti

Innanzitutto si tratta di un contributo per le famiglie con figli a carico tra i 5 e di 18 anni che può essere fruibile come detrazione Irpef del 19% sia per un singolo genitore ma anche divisibile per entrambi.

Si tratta però di un bonus che aiuta le famiglie solo nell’educazione musicale dei figli, sia che si tratti di conservatorio, che di banda, coro o scuola privata. La cultura dei più piccoli passa anche dall’aspetto musicale che però molte volte viene messo in secondo piano per dare la precedenza a impegni e spese di ordine maggiore.

Previa documentazione comprovante la spesa, ogni famiglia può richiedere l’assegno, purché, questo è un altro punto saliente (o dolente), non sfori il tetto annuale Isee di 35mila euro.

Ci sono quindi diversi criteri da rispettare per ottenere l’agevolazione ma nulla di così complicato per poter permettere ai propri figli di dar sfogo ad una vocazione personale importante come la musica.

