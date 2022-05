Domenica In, Mara Venier e quella stoccata assurda: “Sanremo? Mai più nella vita”

Domenica In, Mara Venier ospita Renato Zero ed assiste a una stoccata clamorosa: “Sanremo? Mai più nella vita”. Il motivo clamoroso!

Renato Zero, dopo due anni di assenza, è tornato nello studio di “Domenica In” per concedere un’intervista all’amica storica Mara Venier. Come osservato dalla conduttrice durante la puntata di oggi, domenica 29 maggio, l’ultima volta che il cantante aveva messo piede nella sua trasmissione fu nel settembre 2020.

“Quello che mi aveva colpito di te è che ti eri emozionato” – ha spiegato la padrona di casa allo showman suo ospite – “è l’emozione che solo i grandi provano“. Un’emozione che è parsa travolgere Zero anche nel corso dell’intervista di oggi.

I due, nel ritrovarsi, hanno affrontato un’infinità di argomenti: dalla formidabile e ineguagliabile carriera dell’artista fino alla morte di Raffaella Carrà. Una domanda, in modo particolare, è parsa raggelare l’atmosfera nello studio di Rai 1. Renato Zero, in merito all’argomento “Sanremo“, ha fornito una risposta che non ha mancato di sconvolgere il pubblico.

Domenica In, Mara Venier e la stoccata assurda di Renato Zero: “Sanremo? Mai più nella vita”

L’intervista che il famosissimo 72enne ha rilasciato ai microfoni di “Domenica In” si è aperta all’insegna dell’emozione. Renato Zero, che da molto tempo non era ospite dei salotti televisivi, non è riuscito a contenere la gioia nel trovarsi di fronte a così tante persone.

“Dopo i due anni che abbiamo vissuto, ritrovarsi è bellissimo” ha asserito il cantante, supportato da una commossa Mara Venier. L’intervista, oltre a ripercorrere l’infanzia e la carriera dell’artista, si è soffermata anche sull’indimenticabile Raffaella Carrà, grande amica di Zero.

“Era la mia vicina di casa all’Argentario” – ha spiegato il cantante, con la voce che tradiva la profonda sofferenza – “l’idea di non sentire più la sua risata dalla finestra è davvero dura da accettare“. Dichiarazioni strazianti, quelle dell’artista, che non hanno mancato di toccare le corde del cuore del pubblico.

Mara Venier, nel tentativo di distrarsi dal ricordo dell’amica, ha voluto stuzzicare l’ospite in merito ad un tema che è parso letteralmente indisporlo. “Che mi dici di Sanremo? Lo hai voluto fare solo due volte…” ha osservato la conduttrice, in attesa che l’artista abboccasse e si esprimesse in merito alla kermesse canora più seguita dagli italiani.

Zero, dal canto suo, non se l’è fatto ripetere due volte ed ha immediatamente confessato a Mara il proprio pensiero sull’argomento. “Sanremo? Mai più nella vita” ha sentenziato l’artista, che si è detto estremamente contrario alla classifica finale che viene stilata ogni anno tra le canzoni.

“La graduatoria può esserci quando si parla di dischi venduti, perché in quel caso c’è un progetto dietro” – ha aggiunto l’ospite di “Domenica In” con voce perentoria – “ma non se si parla di canzoni inedite“. Proprio per questo motivo, dopo due uniche, straordinarie esperienze, l’artista ha deciso di non accettare più l’invito a partecipare a Sanremo.

Una scelta che, pur anticonformista rispetto a quella di tanti colleghi, non ha certamente gravato sulla carriera inimitabile di Zero, che continua ad essere uno degli artisti più apprezzati del panorama musicale italiano.

