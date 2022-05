Le ultime pose “da urlo” di Andrea Delogu innescano la reazione dei suoi fan. “Strepitosa” nella natura: lo spettacolo è d’innegabile bellezza.

All’incontenibile gioia di Andrea Delogu, manifestata in una delle sue ultime storie su Instagram, per l’uscita un giorno fa del travolgente remix di “Un Bagno A Mezzanotte“, si è inaspettatamente unita in queste ore un’inebriante gita nel verde.

Il suddetto Remix, realizzato questa volta da NPLC & Ema Stokholma come preziosa evoluzione del brano di Elodie, già precedentemente ospitato a Rai Radio Due e velocemente esploso nelle classifiche il mese scorso, ha ora senza dubbi colto di sorpresa anche i fan della stessa conduttrice.

L’irresistibile speaker e scrittrice riminese, dopo aver ricevuto il premio “Learn Italy” 2022, continua a beneficiare con soddisfazione, di giorno in giorno, delle ottime recensioni e dei molteplici riconoscimenti della critica nazionale in virtù dell’originalità dei temi trattati. E della sua scelta, come unicum letterario, sul “come” raccontarli. Nel suo coinvolgente e dispotico romanzo “Contrappasso“.

“Belle curve” Andrea Delogu il doppio panorama è da urlo: le pose fanno girare la testa – FOTO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Lasci senza fiato” Melita Toniolo dopo le gambe chilometriche mostra il paradiso – FOTO

Con stavolta “Occhi Da Orientale” di Daniele Silvestri come romantica colonna sonora di questa giornata e la scelta di un favoloso abito in total yelllow, nuovo colore dell’estate 2022, la conduttrice appare oggi come “il fiore più bello” di questa stagione.

“Raccontate agli altri orsi cosa avete appena visto!“, scrive poi divertita tra una piroetta e l’altra, la scrittrice, dilettandosi in ottima compagnia presso i giardini di Villa Borghese nella Capitale.

Con le spalle rivolte alla Galleria Borghese, la conduttrice ride, scherza e si emoziona in tutta la sua vitalità. La collezione di scatti, realizzati dall’amica e collega Ema Stokholma, non hanno dunque potuto fare a meno di conquistare i suoi oltre 509mila follower.

“Belle ‘curve’“, sarà l’amorevole e al contempo l’ironica risposta dell’attore e doppiatore Luca Ward, una delle voci più autorevoli e carismatiche della contemporanea realtà cinematografica made in Italy.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Com’è bello far…” Ludovica Valli senza limiti come la Carrà: solo in bikini è un “fuego” – FOTO

La nata sotto il segno dei Gemelli, dalla rossa chioma, si è più volte mostrata “senza filtri” agli occhi dei suoi spettatori. E deve il suo successo, oltre che al suo talento, alla sua innata volontà di non ostentare in alcun modo i suoi punti di forza. Piuttosto lasciandoli intuire attraverso la sua magnetica quotidianità. “La bellezza della normalità…“, verrà così definita da alcuni.