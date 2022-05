Ieri mattina a Capodarco, frazione di Fermo, un poliziotto di 50 anni in servizio a Senigallia si è tolto la vita sparandosi con la pistola d’ordinanza.

Un poliziotto di 50 anni si è tolto la vita. La tragedia ieri mattina a Capodarco, frazione di Fermo. L’agente di polizia è salito sulla sua auto e, dopo essersi fermato sulla provinciale, ha impugnato la pistola di ordinanza e si è tolto la vita.

L’allarme è scattato quando un passante ha notato la vettura ferma. All’arrivo dei soccorsi per il 50enne era ormai troppo tardi: i soccorritori non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Ancora ignote le ragioni del gesto.

Ancora un suicidio tra le forze dell’ordine. All’alba di ieri, domenica 29 maggio, Rocco Servodio, agente di polizia di 50 anni residente a Fermo, si è tolto la vita.

Il poliziotto, originario di Bari, ma in servizio a Senigallia nella Squadra Mobile, secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, avrebbe raggiunto in auto il belvedere della frazione di Capodarco. Qui avrebbe accostato l’auto, sul ciglio della provinciale, ed si sarebbe sparato con la pistola d’ordinanza. Un passante, notando il veicolo fermo, ha chiamato le forze dell’ordine.

Immediatamente sul posto sono arrivati i soccorsi ed i colleghi di Servodio. Per l’agente, però, non c’era più nulla da fare: al medico non è rimasto altro che dichiararne il decesso che, dai primi riscontri, era sopraggiunto circa 4 ore prima del tragico ritrovamento.

Non si conoscono ancora le ragioni che avrebbero spinto il poliziotto a compiere un simile gesto. Sotto choc i colleghi e la comunità locale per la morte del 50enne che, riferiscono i colleghi de Il Resto del Carlino, lascia la moglie e due figlie.

Quello consumatosi ieri è il secondo suicidio tra le forze dell’ordine in pochi giorni. Nella serata di mercoledì scorso, un giovane agente di 23 anni, Andrea Fornaro, si è tolto la vita con la pistola d’ordinanza negli alloggi della Questura di Ancona.

