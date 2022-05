Aveva solo 23 anni il poliziotto suicidatosi nella serata di ieri all’interno di uno degli alloggi della Questura di Ancona con la pistola d’ordinanza.

Un colpo di pistola alla testa negli alloggi della Questura. Così si è tolto la vita un giovanissimo poliziotto di 23 anni nella serata di ieri ad Ancona. I colleghi, sentito lo sparo, si sono precipitati nell’alloggio ritrovando il 23enne ormai senza vita.

A nulla sono serviti i tempestivi soccorsi dell’equipe medica giunta presso la Questura che hanno potuto solo constatarne la morte. Da chiarire le ragioni che avrebbero spinto l’agente di polizia a compiere un simile gesto.

Dramma ieri sera, mercoledì 25 maggio, ad Ancona, dove un agente di polizia si è tolto la vita nella Questura di via Gervasoni. A compiere il gesto estremo Andrea Fornaro, 23enne originario di Ascoli Piceno che dopo aver prestato servizio ad Osimo era stato trasferito nel capoluogo marchigiano.

La tragedia intorno alle 19, quando, riporta Il Resto del Carlino, il 23enne avrebbe impugnato la pistola d’ordinanza e si è sparato alla testa mentre si trovava in uno degli alloggi. Il boato ha messo in allarme i colleghi che subito si sono precipitati nella stanza rinvenendo il giovane poliziotto con accanto l’arma.

Immediata la chiamata ai soccorsi del 118 che, giunti presso la Questura, non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso dell’agente. Inutili tutti i tentativi di rianimazione. Nell’alloggio sono poi arrivati gli uomini della Scientifica per gli accertamenti del caso. Ora i colleghi di Andrea stanno cercando di chiarire quali possano essere le ragioni alla base del suicidio: pare, riferisce Il Resto del Carlino, che il poliziotto possa essersi tolto la vita per questioni personali, forse una delusione in amore. Ipotesi, però, ancora da confermare.

Sotto shock per quanto accaduto tutto il personale della Questura di Ancona e l’intera comunità di Ascoli Piceno.