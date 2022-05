Bianca Atzei, il grande giorno è arrivato: spunta la PRIMA FOTO sul web

Bianca Atzei non può fare a meno di condividere con i fan un momento speciale: è LUI l’amore della sua vita

E’ una delle cantanti più in voga del momento, di una bellezza strepitosa e una voce unica, Bianca Atzei sta cavalcando l’onda del successo e i fan impazziscono per lei e la sua musica.

Ha un seguito molto elevato, sui social vanta di quasi novecentomila follower con i quali condivide molti momenti delle sue giornate. Da qualche anno sembra aver trovato l’amore vero ed ora sta vivendo una storia meravigliosa con lui, Stefano Corti.

Bianca Atzei e lo sguardo dell’amore: mai vista così – FOTO

Si sono conosciuti tre anni fa e non si sono più lasciati. Il loro amore cresce giorno dopo giorno e stanno costruendo un futuro insieme. Bianca Atzei e Stefano Corti si mostrano innamorati e complici, uno accanto all’altro sempre.

Proprio nelle ultime ore la cantante ha condiviso con i fan uno scatto con il suo compagno. Si trovano al mare, tra coccole e abbracci. “Io e te come tre anni fa“, ha scritto sotto al post che ha fatto commuovere il web.

Like e commenti non sono mancati, qualcuno ha aggiunto: “I migliori in assoluto” e poi ancora “Vi adoriamo“.

In questi tre anni, i due hanno vissuto molte esperienze che hanno cercato di condividere anche con i follower. Qualche tempo fa, infatti, la Atzei ha scritto una lunga lettera sui social dove ha raccontato di aver perso un bambino. “Quando ho visto quel test positivo è stato il giorno più bello della mia vita – ha rivelato – Purtroppo quella felicità è sparita nel momento in cui abbiamo saputo che la gravidanza si è interrotta dopo qualche mese e si è dovuti intervenire chirurgicamente. Tantissime donne hanno affrontato e affrontano questo dolore e ora so che cosa si prova e cosa vuol dire passare, in un battito di ciglia, dalla felicità più grande alla sofferenza più forte”.

Bianca Atzei non molla e sa che prima o poi riuscirà a mettere alla luce un figlio, così da coronare il suo sogno. Stefano è lì con lei, passo dopo passo. I due sono l’esempio che l’amore vero esiste.