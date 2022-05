Giulia Stabile tra lavoro e amore: non riesce a fare a meno di San Giovanni con il quale trascorre molto tempo insieme, le FOTO non hanno bisogno di didascalie

Qualcuno aveva accennato ad una crisi tra Giulia Stabile e San Giovanni, invece il loro amore è più vivo che mai. Ma i due ragazzi preferiscono restare in disparte, vivendo la relazione lontano dalle telecamere.

Ognuno per la sua strada, ma sempre insieme, uno accanto all’altro. La ballerina ha appena terminato l’esperienza come professionista ad “Amici” e lui continua la sua carriera da cantante, ottenendo ottimi risultati. Sono felici? Sono le foto a rivelarlo.

Giulia Stabile e San Giovanni: le FOTO del loro grande amore

Sorridenti e sulle nuvole, così si mostrano Giulia Stabile e San Giovanni in centro a Milano, intenti a fare una passeggiata in monopattino. Le foto sono state scattate e pubblicate dal settimanale Chi in uscita il 25 maggio. Sembrano due bambini che giocano a fare i grandi, d’altronde la ballerina lo ha sempre detto che il suo fidanzato riesce a farle emergere il suo lato da peter pan che non vuole proprio accantonare.

Felici e spensierati, non serve altro da aggiungere ed i fan non possono fare a meno di fare il tifo per loro e seguirli in ogni occasione, supportarli e sostenerli.

Il gossip lo lasciano agli altri, i due ragazzi si godono l’amore e le farfalle nello stomaco. Tanto che proprio San Giovanni in un post sui social ha riferito: “Abbiamo deciso di esporci meno sui social e abbiamo scoperto che la privacy è una cosa bellissima, perché possiamo vivere come una coppia normale, con le nostre dinamiche. Il fatto però di essere meno esposti crea in alcune persone una curiosità, a volte morbosa. Ci monitorano, ci cercano, osservano quello che facciamo anche nelle piccole cose per capire che cosa accade tra noi. Questo non è piacevole”.

Sono ancora tanto giovani, con tanti sogni da realizzare. La loro storia è appena iniziata e i loro percorsi professionali stanno proseguendo alla grande, è il momento di spiccare il volo.