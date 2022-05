Melita Toniolo condivide con i fan una foto mozzafiato che fa impazzire il web, per una come lei non esiste tempesta quando c’è il sole dentro

Classe 1986, occhi verdi e capelli castani. Una donna dalle mille sfaccettature, sempre pronta a mettersi in gioco e dare il meglio di sé in ogni situazione. Il suo nome è Melita Toniolo, da tutti conosciuta come showgirl, conduttrice, attrice e modella.

Ha esordito al “Grande Fratello”, ma qualcuno la ricorda come Diavolita del programma “Lucignolo”. Oggi è una mamma e proprio in un’intervista per noi di Yeslife ha rivelato: “La cosa più bella resta mio figlio, la cosa meglio riuscita”.

Melita Toniolo, in bikini: l’estate addosso – FOTO

Seguita da un più di un milione di follower, Melita Toniolo condivide con i fan molti momenti delle sue giornate e delle foto mozzafiato. Amante dell’estate, non vede l’ora di trascorrere del tempo in riva al mare e godersi la bella stagione.

Nell’attesa di giornate migliori, vista la pioggia, ha pubblicato uno scatto in bikini che ha spiazzato il web: sensuale, seducente e con un fisico strepitoso.

Il costume a due pezzi è monospalla e a fantasia sui toni del marrone. “In questa giornata di pioggia c’è solo una cosa da fare: pensare a quando toccheremo la sabbia con i piedi”, ha scritto sotto al post.

I fan non hanno potuto fare a meno di commentare con messaggi come: “Prova costume passata alla grande, non avevo dubbi” e poi ancora “Semplicemente sublime, che spettacolo dalla testa ai piedi”. Qualcun altro ha aggiunto: “La vera bellezza…made in Italy”.

Passano gli anni ma Melita Toniolo continua a conquistare i follower con la sua bellezza, ama interagire con loro e condividere la sua vita, i suoi progetti. Ha molte idee nella testa da realizzare, intanto si dedica a shooting fotografici e campagne pubblicitarie. Accanto a lei c’è suo figlio che la supporta e sostiene sempre, è questo l’essenziale.