L’attesa novità per la stagione estiva 2022 è finalmente arrivata in tutti gli store Primark della penisola. I clienti non resistono alla tentazione.

Se fino al 2016 gli italiani credevano fosse soltanto un miraggio poter accedere alle comodità e alla vasta scelta dei prodotti firmati Primark, direttamente nella nostra penisola, grazie alla prima apertura nell’aprile di quell’anno a Milano l’azienda irlandese, operante nella maggior parte delle capitali europee e in molte città degli Usa, ha finalmente esaudito il sogno di moltissimi turisti. I quali avrebbero dovuto attendere, almeno fino ad allora, il momento di varcare il confine per visitare uno dei suoi amatissimi store.

Con l’inaugurazione del secondo store anche nella Capitale nell’estate del 2021, il desiderio precedentemente illustrato ha finalmente visto la sua massima realizzazione. Ad oggi, la nota catena d’abbigliamento, appartenente sin dalla sua fondazione alla fine degli anni ’70 alla Associated British Foods, rappresenta un continuum di sorprendenti novità.

Primark arriva l’imprendibile novità per l’estate 2022, clienti accorrono in massa

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Lild svela l’ingrediente che fa bene al cuore: il tocco segreto che ha sconvolto i clienti

A soli pochi giorni di distanza dalla pubblicazione del video immediatamente divenuto virale in rete della celebre fashion e travel blogger di fama internazionale, Jessica Hamilton, presso uno dei più gettonati store della catena, le imperdibili novità per l’attuale stagione estiva hanno iniziato ad attirare una folla di clienti sempre più numerosa.

Il motivo? Un’interessante proposta è stata condivisa sulla pagina ufficiale degli store in queste ultime ore d’inizio settimana.

Si tratta di un accessorio indispensabile da portare con sé in spiaggia o nelle predilette località estive. Tale novità, esposta ora sui banconi al modico prezzo che oscilla dai 4 euro ai 10 euro, ha l’obiettivo di dare colore e la giusta dose di brio, nonché di rendere unica nel suo genere la vostra borsa da spiaggia.

La sciarpa di raso multiuso, disponibile in diverse colorazioni e di varie lunghezze, dà la possibilità di elevare lo stile della vostra necessaria quotidianità per quest’estate.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Raffaella Carrà e Sergio Japino, perché finì tra loro? Tutta la verità

Il breve video infine, successivamente riportato, illustra ai diretti interessati le diverse modalità di utilizzo per un risultato davvero “fantastico“.