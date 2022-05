“Sono davvero unici” Lidl presenta una novità assoluta. E’ già coda alle casse – FOTO

Lidl condivide con i clienti offerte imperdibili, sui social spuntano alcuni dettagli al riguardo. Di cosa si tratta.

E’ una delle catene più conosciute dagli italiani, con più di 700 punti vendita nel nostro Paese e 20 000 persone che vi lavorano. Lidl è una catena di supermercati che sa come conquistare le persone e quali sono le loro esigenze.

Sempre pronta all’innovazione e al progresso, l’azienda non perde occasione di aprire le porte a milioni di persone per assunzioni a breve e lungo termine. Il 2022 è una data importante per il marchio: i primi 30 anni di attività in Italia.

Lidl, come festeggia il traguardo – FOTO

Lidl ha anche un profilo su Instagram molto seguito dagli italiani. Vanta più di ottocentomila follower che vi trovano offerte, promozioni o scoprono prodotti. L’ultima foto pubblicata sui social riguarda proprio un set da cucina.

Si tratta degli stampini, il pennello e il frullatore utili per fare i dolci. Sotto al post si legge: “Sono fatti con lo stampino, eppure sono davvero unici: per dare forma ai tuoi dolci, scopri il nostro fantastico e coloratissimo set Ernesto da 6 o 12 stampini”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Spaventoso incidente lungo la provinciale: morta una donna, due feriti

Non ci sono altri dettagli sul prodotto, ma chiunque sia interessato potrebbe trovare informazioni sul sito ufficiale o in direct dove qualcuno tra gli addetti saprà rispondere a tutte le domande.

Oltre alle varie offerte, Lidl è impegnato in un progetto legato al mondo della scuola. Ne ha parlato Massimiliano Silvestri, presidente di Lidl Italia a Il Tempo affermando: “Lidl per il Domani’ è lo specchio dei valori che da sempre ci contraddistinguono. Un impegno che guarda al futuro, a beneficio delle nuove generazioni, affinché possano apprendere e sviluppare competenze concrete per affrontare con consapevolezza e slancio un importante passo: l’ingresso al mondo del lavoro”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Dramma in un agriturismo: muore bambino di soli 4 anni

Seguite tutti gli aggiornamenti presenti sul sito, una squadra di esperti è pronta a darvi tutte le notizie. Ogni mese cambiano le offerte e i prodotti in arrivo, rimanete sintonizzati.