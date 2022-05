Chanel Totti, attraverso l’ultimo video di TikTok, ha implicitamente comunicato ai fan la sua più grande passione: molti lo avevano già capito!

La giovanissima figlia di Ilary e Francesco si è guadagnata una posizione di primo piano nell’ambito dell’universo social. Con poche ma efficaci mosse, Chanel Totti è riuscita ad ottenere l’attenzione di migliaia di followers, che la seguono assiduamente all’interno delle piattaforme di Instagram e TikTok.

La secondogenita della coppia più famosa dello spettacolo, con i suoi video cliccatissimi, non mancherà di diventare famosa e apprezzata tanto quanto la mamma. Sia che si trovi da sola o in compagnia delle amiche, Chanel riesce sempre a scatenare una valanga di interazioni sotto ai suoi post.

Una delle ultimissime clip apparse su TikTok, a questo proposito, è la dimostrazione di quanto le pubblicazioni della 15enne facciano discutere i followers. Il commento lasciato dall’utente non poteva passare inosservato…

“Ti piacciono davvero”, Chanel Totti lo fa capire a tutti: il VIDEO lascia senza fiato

Sono ormai molteplici i video di TikTok in cui Chanel Totti interagisce quotidianamente con i suoi followers. La figlia di Ilary e Francesco, attraverso il suo secondo profilo ufficiale, ha racimolato un pubblico di seguaci pari a circa 18mila unità.

La Totti, ormai da diverse settimane a questa parte, predilige la pubblicazione di clip con canzoni napoletane in sottofondo. Nello specifico, la 15enne tenta di riprodurre il labiale di questi singoli, dimostrando di avere una vera e propria propensione per la parlata partenopea.

Una passione di cui gli utenti, in realtà, avevano già preso atto. Sono frequenti, infatti, le clip in cui Chanel si mette alla prova divertendosi a replicare uno dei dialetti più caratteristici del nostro Paese. I fan, che ancora una vola sono rimasti di sasso, non hanno mancato di commentare il post.

“Ti piacciono davvero le canzoni napoletane” le ha fatto notare un utente, a cui Chanel non ha ancora risposto. Senza ombra di dubbio, questo aspetto della personalità della giovane è ormai assodato e non può essere messo in discussione.

