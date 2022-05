Costanza Caracciolo superlativa, le basta un selfie per mandare in visibilio gli ammiratori: lo scatto dell’ex velina fa sognare

Ancora oggi, a dieci anni di distanza dalla conclusione della sua avventura come velina di Striscia la Notizia, Costanza Caracciolo resta una delle ballerine più amate mai passate per il tg satirico. La modella e showgirl siciliana continua ad avere un notevole seguito di ammiratori.

Insieme a Federica Nargi, del resto, per quattro stagioni televisive (dal 2008 al 2012) ha costituito una delle coppie di veline più longeve e meglio assortite della storia del programma. I numeri sui social premiano abbastanza nettamente Federica, che ha oltre quattro milioni di followers su Instagram, ma anche Costanza può vantare oltre un milione e 200 mila ammiratori sul popolare social network.

In questi anni, Costanza ha continuato a essere presente sotto le luci dei riflettori, risultando irresistibile per il mix composto da fascino indescrivibile e genuinità e semplicità nei comportamenti. E’ questo che la rende tanto amata dai fan, che a ogni nuovo post sul suo profilo non possono fare a meno di riempirla di like e complimenti di ogni genere.

Costanza Caracciolo, a Milano torna l’autunno ma lei accende l’estate con il suo primo piano

La compagna dell’ex attaccante della Nazionale Christian Vieri – i due hanno due figlie, Stella che ha tre anni e mezzo e Isabel che ha due anni – si concede un selfie in auto, indossando una giacca per l’improvviso abbassamento delle temperature in quel di Milano. “Qui è tornato l’autunno, e da voi?“, scrive.

“Caldo torrido“, le risponde Sandra Milo, in realtà inquadrando lo stato d’animo e non solo atmosferico di molti dei commentatori. Lo sguardo di Costanza infatti come al solito, in primo piano, lascia senza fiato. Anche senza effetti speciali, la sua bellezza è davvero irresistibile.

Inutile dire che siamo sicuri che nel corso dell’estate, quanto a scatti seducenti, Costanza difficilmente sarà seconda a qualcuna.

