Le nuove offerte proposte da MD attirano negli store migliaia di clienti: i vantaggi su più fronti sono imperdibili. Tutti i prodotti in sconto.

Continua senza posa a dare man forte ad offerte vantaggiose la catena attiva nell’hard discount italiana firmata MD S.p.A. Dalla sua fondazione, a metà degli anni ’90, le aperture di numerosi store sul vasto territorio della penisola si sono moltiplicati a vista d’occhio, rendendo ancor più accessibili e alla stregua della modernità i suoi servizi per quel che riguarda la sua pluralità di scelta su prodotti del Made in Italy.

Il nuovo volantino MD è stato reso pubblico soltanto in queste ultime ore e ha reso letteralmente entusiasti i suoi clienti più affezionati, quanto coloro che saranno i futuri visitatori delle sue sedi sparse sul territorio italiano.

“Qualche anticipazione?“, riporta la pagina ufficiale dell’azienda. All’interno dell’elenco di varie promo, ricorda la pagina Instagram impegnata ad informare i suoi clienti, “troverai tanti prodotti scontati dal 30 al 50%“. Vediamo ora di scoprirli assieme più nei dettagli.

MD boom di sconti imperdibili, il risparmio superiore al normale: tutte le offerte

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Kate Middleton e Letizia Ortiz, sfida tra reali. L’accessorio usato da entrambe: a chi sta meglio?

Le nuove offerte hanno inizio oggi, 31 maggio 2022, e termineranno il prossimo 5 giugno. In evidenza, tra le promozioni valide per questa settimana, vi sono innanzitutto dei prodotti gettonati per la corrente stagione estiva. Vaschette di gelato assortito 500g, “Le Specialità di Beppe” con sconto del 40%, ora a soli 1,43 €.

A seguire mix yogurt intero “Malga Paradiso” 100g, anche qui con vasta possibilità di scelta sui gusti, al 50% e disponibile a 0,39 € per ciascuna vaschetta.

Tra altri alimenti di utilizzo quotidiano si presentano i tortellini, tortelli, alla mantovana “Lettere Dall’Italia” trafilati al bronzo 250g, a 1,07 € per confezione.

La disponibilità di altre tipologie di prodotti, fra cui capi d’abbigliamento, ha ulteriormente incuriosito i clienti. Un esempio utile sono le Polo Uomo adatte alla stagione 100% cotone, con taglie e colori assortiti, a 5,00 € ciascuna.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Primark arriva l’imprendibile novità per l’estate 2022, i clienti accorrono in massa

Moltissimi altri esempi premiati da convenienza e qualità sono inoltre disponibili sul sito della catena, dove è possibile sfogliare con interezza i contenuti del nuovo volantino.

SONDAGGIO CARO PREZZI, IL VIDEO