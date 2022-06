Guendalina Tavassi esplosiva: la showgirl ha pubblicato uno scatto in cui si apre tutto. Davanzale esagerato, i fans perdono la testa.

Guendalina Tavassi è probabilmente una delle showgirl più famose d’Italia. La romana ha un seguito incredibile sui social network: sul solo Instagram ha ben 1,2 milioni di followers. Qualche mese fa, la vita della 36enne venne sconvolta da un fatto increscioso: alcuni video privati (a luci rosse) dal suo telefono vennero rubati e pubblicati in rete. Quest’anno, la nativa di Roma ha conquistato nuovamente il pubblico prendendo parte a ‘L’Isola dei Famosi’ in coppia con il fratello.

L’ex gieffina poteva tranquillamente vincere il reality condotto da Ilary Blasi, ma ha deciso di fare una scelta molto forte. Dopo la comunicazione della proroga di un mese dello show, la Tavassi ha scelto di lasciare l’Isola per motivi personali. La classe 1986, in ogni modo, è tornata ad essere super attiva sui social network. Le sue immagini sorprendono sempre: questa volta, la bella influencer ha deciso di piazzare in primo piano il suo bombastico décolleté.

Guendalina Tavassi apre tutto: décolleté incontenibile

Guendalina, ancora una volta, ha lasciato il segno sui social network con uno scatto da paura. La romana è sempre più esplosiva e procace e fa impazzire il web con grande naturalezza e disinvoltura. Nella giornata di oggi, la romana ha condiviso online un‘immagine spaziale. L’abito che indossa non contiene nulla: tutto è in bella mostra.

“La vera madre natura complimenti molto affascinante e sexy”, ha scritto un fan visibilmente colpito dall’immagine. L’apertura sul décolleté è un qualcosa di inimmaginabile: il suo davanzale incontenibile si vede praticamente tutto. Tralasciando i tantissimi elogi, c’è anche qualcuno che ne approfitta per fare qualche battutina fuori luogo. Un utente, ad esempio, ha spiegato di notare diversi cambiamenti in lei rispetto all’Isola. Nel reality, con le condizioni difficili che i concorrenti devono affrontare, è invece piuttosto normale un cambiamento dal punto di vista estetico. Arrivano comunque i grandi numeri: ben 34mila likes per il post.