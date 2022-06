“Ti tiro uno schiaffo”: Matteo Ranieri, il VIDEO clamoroso diventa virale sul web

Matteo Ranieri, il video recentemente postato dall’ex tronista è diventato virale sul web: ecco chi c’era con lui…

Con il suo carattere mite e l’educazione che lo ha sempre contraddistinto, Matteo Ranieri ha rapidamente fatto breccia nel cuore dei telespettatori italiani. Dopo il percorso a “Uomini e Donne” finito in malo modo con Sophie Codegoni, il giovane ci ha riprovato quest’anno nelle vesti di tronista, che sembrerebbero avergli portato molta più fortuna.

Oltre ad aver trovato l’amore con Valeria Cardone, infatti, Ranieri ha anche conosciuto colui che, di fatto, è ormai diventato il suo migliore amico. Stiamo parlando del collega di trono Luca Salatino, con cui il genovese ha stretto un rapporto indissolubile.

Proprio in questi giorni, i due ne hanno approfittato per trascorrere del tempo insieme, rallegrando migliaia di fan. Uno dei video registrati da Matteo, a questo proposito, è divenuto virale proprio nelle scorse ore. Quello che il Ranieri ha immortalato ha davvero dell’incredibile e riguarda Luca…

“Ti tiro uno schiaffo”: Matteo Ranieri, il VIDEO clamoroso con Luca è diventato virale sul web

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Uomini e Donne, l’addio di Tina proprio nel giorno della scelta: “me ne vado”

Luca e Matteo, come le Instagram stories del primo non mancano di testimoniare, ne starebbero approfittando per trascorrere gli ultimi giorni nella casa che, per diversi mesi, hanno condiviso a Roma. Entrambi, grazie a “Uomini e Donne”, hanno finalmente trovato l’amore e sembrano pronti a vivere una vera favola.

Tra le clip postate dal genovese non poteva sfuggire quella in cui Salatino, puntualmente ripreso dall’amico, “litiga” bonariamente con un gatto. L’animale, seduto sulla sedia che avrebbe dovuto utilizzare il romano, sembrava proprio scombinare uno dei momenti più attesi della giornata: quello della colazione.

Luca, in un mix tra il divertito e l’arrabbiato, ha cercato di far scendere il gatto in ogni modo. “Levati, ti tiro uno schiaffo” ha esclamato ad un certo punto l’ex tronista, pur non dando seguito alla minaccia. L’animale, dopo una serie di rimproveri, si è deciso a lasciare la sedia al suo padrone.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Emma Marrone, la dedica per la persona più importante: “il mio regalo sei tu” – FOTO

In tutto ciò, Matteo non ha mancato di riprendere ogni mossa di Salatino, divertendosi come mai prima d’ora. Tra i due, nonostante le settimane di lontananza, la complicità è parsa essere la stessa di sempre.

SONDAGGIO CARO PREZZI – IL VIDEO