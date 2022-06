Uomini e Donne, Tina Cipollari dice addio a tutti proprio nel giorno della scelta di Veronica: il motivo vi lascerà senza parole

Quella di oggi è stata la puntata finale della stagione 2021/22 di “Uomini e Donne”. Un’annata come sempre ricca di sorprese e colpi di scena per il pubblico, ma anche di momenti emozionanti che i telespettatori non dimenticheranno facilmente.

L’edizione di quest’anno si è degnamente conclusa con la scelta di Veronica Rimondi. La bella ferrarese, pur essendosi goduta il trono per solamente poche settimane, ha avuto la fortuna di incontrare due corteggiatori che per lei avrebbero fatto davvero di tutto.

Come le anticipazioni avevano già svelato, la scelta della tronista è ricaduta sul veneziano Matteo, per il quale la giovane aveva palesato una propensione più che evidente. Tuttavia, prima di giungere al momento clou della puntata, la conduttrice ha mostrato al pubblico le ultime due esterne che Veronica ha condiviso con Andrea e Matteo.

Durante gli intervalli tra uno spezzone e l’altro, Tina Cipollari ne ha approfittato per prendere la parola e fare un’esternazione a dir poco stupefacente. Proprio nel giorno della scelta di Veronica, l’opinionista ha deciso di salutare tutti.

Uomini e Donne, l’addio di Tina proprio nel giorno della scelta: “me ne vado”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Lo dico sempre”: Cecilia Rodriguez, il vestito è davvero troppo corto – FOTO

Prima di far entrare le tanto temute sedie rosse, Maria De Filippi ha mandato in onda le ultime due esterne tra Veronica e i suoi corteggiatori. Entrambe si sono rivelate essere due uscite all’insegna delle emozioni e della malinconia, pur diversissime tra loro.

Mentre Andrea ha scelto di godersi dei momenti romantici in riva al mare, Matteo ha organizzato un’intera giornata a Venezia, così da far conoscere alla tronista i luoghi della sua infanzia. I pareri degli opinionisti, di fronte alle lampanti differenze, non si sono fatti attendere.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Shaila Gatta infuoca le spiagge di Palma De Mallorca: aperture straordinarie – FOTO

“È logico che la location scelta da Matteo ci abbia fatto vivere delle emozioni” ha esordito la bionda opinionista, con un tono che sembrava lasciare intendere tutt’altro. Più di una volta, infatti, sia Tina che il collega Gianni hanno rimproverato al veneziano di basare le proprie esterne sull’apparenza, e non sul contenuto in sé.

“Tuttavia, credo che al di là di tutto questo contorno Veronica sceglierà la sostanza” ha aggiunto la Cipollari, mentre Matteo riusciva a stento a trattenere il proprio malcontento. Il veneziano, che durante tutto il percorso ha subito gli attacchi degli opinionisti, non è proprio riuscito a trattenersi ed ha risposto bruscamente a Tina.

A quel punto, con la sua solita verve, l’opinionista si è alzata in piedi iniziando a dare letteralmente di matto. “Se neanche un parere posso più esprimere, allora me ne vado!” ha esclamato la collega di Sperti, che alla fine si è comportata proprio come minacciato. Sotto gli sguardi basiti dei presenti, la Cipollari ha infatti deciso di lasciare lo studio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Belen Rodriguez, uno dei suoi ex verso il Grande Fratello: di chi si tratta

Non era mai accaduto, prima d’ora, che Tina abbandonasse la registrazione proprio nel giorno della scelta di un tronista. Una decisione che l’opinionista ha poi ritrattato nel giro di breve tempo, tornando in studio dopo essersi concessa la sua consueta “pausa merenda”.

SONDAGGIO CARO PREZZI – IL VIDEO