Miriam Leone ha davvero oltrepassato i limiti: l’attrice ha offerto al web un primo piano da urlo con décolleté in bella mostra.

Tra le donne più belle d’Italia è impossibile non citare la strepitosa Miriam Leone. Attrice di grande fama, la siciliana ha raggiunto la popolarità grazie ai ruoli di Mara Fermi in ‘Distretto di Polizia’ e Eva Kant nel film ‘Diabolik’ dei Manetti Bros. La bellezza della classe 1985 non la si scopre di certo oggi: nel 2008 riuscì a vincere la 69esima edizione del concorso di Miss Italia.

Miriam è seguitissima sui social network: il suo profilo Instagram possiede ben 1,5 milioni di followers, numeri spaventosi simili a quelli di influencer e testimonial di successo. La splendida attrice usa il noto servizio di rete sociale soprattutto per far girare la testa agli ammiratori con fotografie meravigliose. Anche oggi, il web è stato deliziato con uno scatto illegale.

Miriam Leone, il primo piano è mostruoso: fuoriesce il décolleté

