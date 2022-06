Canone Rai. L’insospettabile categoria di persone che non deve pagarlo

Il Canone Rai è un’imposta sulla detenzione di almeno un apparecchio televisivo per nucleo familiare. Il suo pagamento è obbligatorio eccezion fatta per alcune specifiche categorie

Il Canone Rai è un’imposta a prezzo unico. Essa viene impartita in base alla detenzione di almeno un apparecchio televisivo per nucleo familiare. Significa che se in casa avete un numero superiore di elettrodomestici predisposti alla ricezione di radioaudizioni televisive, l’importo rimane invariato. Esso attualmente corrisponde alla cifra di 90 euro.

In seguito alla messa in vigore della legge di stabilità del 2016 del governo Renzi il pagamento di questa imposta è stato inserito nella bolletta dell’energia elettrica, addebitato per 10 mensilità da 9 euro ciascuna. La manovra è stata introdotta al fine di scongiurare tentativi di evasione fiscale. Tuttavia, l’Europa ha richiesto al nostro paese di eliminare tutti gli oneri impropri come il suddetto, non essendo correlato direttamente al consumo energetico.

Canone RAI: quali sono le categorie non obbligate a pagarlo

Rimane un’ovvietà che sarà ancor dovere dei cittadini pagare il Canone Rai, nonostante andrà incontro al destino di venire scorporato dalla bolletta elettrica. Già dal prossimo anno dovremmo ritornare ai metodi di versamento precedenti.

Al momento, però, qualora nessun componente del nucleo familiare sia titolare del contratto elettrico domestico, il canone può essere versato con il modello F24 o con addebito sulla pensione.

Chi non dovesse rispettare quest’obbligo ed eludere l’imposta va incontro a una sanzione che varia da 180 a 540 euro, fino a 2 anni di reclusione.

Esitono delle categorie esenti? Assolutamente si e sono molteplici. Non deve pagare ovviamente chi non detiene apparecchi televisivi (dopo averlo dichiarato tramite apposita modulistica).

Esenti anche i militari delle Forze Armate Italiane e della Nato. Esonerati anche agenti diplomatici e consolari, rivenditori e riparatori TV, possessori di invalidità civile certificata, imbarcazioni da diporto, anziani con età pari o superiore a 75 anni e con reddito non superiore a 6713,98 euro annuali.

E a tal proposito, esiste anche un’altra categoria che non deve pagare il canone e che non tutti conoscono: persone anziane, tutelate dalla legge 104, che hanno la loro residenza presso una casa di riposo. Lo sapevate?