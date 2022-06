Condizionatore in estate, il trucco per evitare una bolletta salata

Condizionatore in estate: ecco alcune dritte per evitare inutili sprechi e bollette super gonfie. Risparmiare è facile, ecco come

L’estate è arrivata a vele spiegate ormai da diversi giorni. Il caldo sull’Italia imperversa e anche con punte decisamente alte per il periodo facendoci assaggiare già da ora temperature alquanto roventi. Ecco perché in alcuni posti del Bel Paese si è già fatto ricorso all’uso del condizionatore.

Impossibile stare senza soprattutto nei luoghi di lavoro ma anche negli appartamenti con bambini piccoli ed anziani. Il condizionatore appare l’unico modo per affrontare il caldo torrido e non farsi abbattere.

Ci sono però da fare sempre i conti in bolletta. Alla fine dell’estate quanto andremo a pagare? Ti insegniamo un trucco per risparmiare e non avere un salasso in bolletta.

Condizionatore in estate: il trucco per spendere meno

Condizionatore in estate, usarlo sì ma nel modo giusto per evitare consumi eccessivi, spendere tanto e sprecare senza motivo. Sicuramente bisogna difendersi dal caldo eccessivo che mette a rischio la nostra salute ma bisogna anche farlo con attenzione.

Come? Con piccoli trucchi da mettere in pratica per risparmiare senza negarsi il piacere del refrigerio. La prima cosa da fare è quella di usare la funzione deumidificazione inserendo una temperatura leggermente inferiore a quella esterna, bastano anche solo 2 o 3 gradi per restare al fresco ma senza esagerazione. Questo meccanismo permette di risparmiare circa il 25% dell’energia.

Altra cosa da fare è chiudere tutto nelle ore di maggiore esposizione al sole e anche quando non si è in casa. Finestre, tapparelle, tende, porte così da evitare che i raggi del sole arrivino direttamente tra le mura domestiche e la casa si riscaldi. Usando questo metodo la casa mantiene la freschezza delle prime ore del mattino e così si può ritardare l’accensione del condizionatore.

Altra accortezza è quella di non lasciare il condizionatore acceso quando non si è in casa o durante la notte. Nelle ore serali basta aprire tutte le finestre per far arieggiare e rinfrescare la casa. Quando si è fuori tenere acceso l’elettrodomestico è un inutile spreco. Quando si rientra basta accenderlo ed il gioco è fatto, la casa sarà fresca in pochi minuti.