Letizia di Spagna porta sempre con sé un compagno da cui non si divide mai. Il motivo è clamoroso nessuno se lo aspettava.

Inseparabili. Questo il rapporto che legata Letizia di Spagna a un compagno speciale. Non si tratta del marito Felipe, con cui è legata dal 2015 (giorni fa hanno brindato ai 18 anni di matrimonio).

Il retroscena in questione è clamoroso e svela un trattato inaspettato della Regina Consorte, sempre al centro della scena tra i suoi look e i suoi modi di fare regali.

Prossima ai 50 anni, che festeggerà il 15 settembre, il tempo sembra essersi per lei fermato. In splendida forma, perfetta in ogni occasione – persino con i capelli del suo grigio naturale – a stupire la sua abitudine di accompagnarsi a un compagno speciale, da cui da anni non si stacca mai.

Letizia di Spagna, non può fare a meno di lui: di cosa si tratta

Superstiziosa. Dietro la patina di donna di ferro, si cela anche in Letizia di Spagna un animo sensibile e dolce che, come tutti, ha bisogno di pilastri. In questo caso la Ortiz utilizza un amuleto speciale, da cui non si stacca dal 2019.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Elettra Lamborghini cambio look: la cantante si prepara all’estate così FOTO

Si tratta di un anello (dal grande valore per l’ex giornalista) che non toglie mai, per nessuna ragione. Signature Ring, è il nome del gioiello che l’accompagna apparizione dopo apparizione, portandole sempre fortuna.

Un gioiello baciato dalla dea bendata, carico di amore grazie a coloro che l’hanno regalato alla Ortiz: le figlie Sofia e Leonor di tasca loro avrebbero comprato l’anello, mandando un incaricato ad acquistarlo in una gioielleria. Le giovani reali hanno scelto una creazione, firmata dalla design londinese Karen Hallam – da 30 anni trasferitasi a Madrid – che partita dalla bancarelle ha costruito un impero, tanto da catturare, a sua insaputa, le attenzione reali.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Elettra Lamborghini cambio look: la cantante si prepara all’estate così FOTO

La designer non era consapevole di tutto questo, fin tanto che una cliente non le ha mostrato una foto dell’anello al dito della Regina, facendone così salire il prezzo per la sua gioia.