Le testimonianze delle prime vincite spingono i clienti ad approfittare dei vantaggi da sogno previsti dal nuovo concorso firmato Carrefour.

Al quarto posto nella classifica internazionale per le sue qualità redditizie, la catena di supermercati d’alta qualità e d’origine francese, Carrefour, ha dato da pochi giorni ai suoi clienti in tutta Italia la possibilità di tentare la fortuna come mai prima d’ora. E vincere stavolta premi unici nel loro genere.

La rinomata catena di vendita al dettaglio, dopo essere stata fondata alla fine degli anni ’50 nel comune di Annency, è divenuta in questi anni il secondo punto di riferimento in Europa. La massima espansione si è registrata durante il primo decennio degli anni 2000, per raggiungere anche il sud Italia con numerosi punti di rivendita a partire dal 2015. Al momento le regioni che vantano una presenza maggiore di store Carrefour sono il Piemonte e la Lombardia.

Carrefour scopri se hai vinto: oltre 40mila premi in palio grazie al nuovo concorso

Il concorso, valido a partire dal 27 maggio al 30 giugno 2022, permette di vincere oltre 40mila fantastici premi. Scopri adesso tutte le informazioni necessarie per parteciparvi. E se rientri nei vincitori le coordinate di cui hai bisogno per ricevere i premi in palio in queste stagione.

“In Viaggio con Carrefour” ha finora permesso a moltissimi clienti di vincere premi esclusivi. 35 Jeep Renegade E-Hybrid. Imperdibili Box esclusivi firmati da Terre d’Italia in versioni assortita. E Gift Card Carrefour per un totale di 50€ di spesa a settimana.

Le modalità: i clienti Carrefour riceveranno una cartolina (per ogni 20 € di spesa). Su di essa vi è riportato un codice alfanumerico univoco. Il codice di riferimento è composto da 12 caratteri alfanumerici.

“Ti pubblicheremo sui nostri social“. Qualora il cliente abbia, invece, già partecipato al concorso e sia risultato vincitore ha la possibilità ora di scattare una foto con il premio a lui destinato. Lo scatto va condiviso su Instagram taggando @carrefouritalia.

Le testimonianze delle vincite si sono moltiplicate in queste ore. I clienti hanno espresso entusiasti le loro opinioni attraverso la pubblicazione dei contenuti video “più belli” scelti dalla pagina ufficiale Instagram italiana della catena. Al momento risultano vinte 8 Jeep Renegade E-Hybrid.