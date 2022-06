Lidl svolta tutto: nessuno si aspettava questa clamorosa novità

Lidl ha lasciato i consumatori senza fiato condividendo una proposta da batticuore, rivoluzionaria, con cui cambia tutto. Ecco di cosa si tratta.

Convenienza e qualità vanno a braccetto tra le proposte di Lidl. Questa catena di prodotti alimentari – di origine tedesca – dal 1932 ha segnato la storia della grande distribuzione, distinguendosi con la sua offerta, tanto da spopolare in molteplici Paesi.

13 mila i supermercati che conta oggi nel mondo: l’Italia non manca all’appello, infatti, per tutto lo stivale è alto il numero dei discount in cui è protagonista la famosa insegna.

Tra prodotti alimentari e per la casa, tante le proposte super vantaggiose molte delle quali vengono condivise sulla seguitissima pagina Instagram italiana del marchio da più di 800 mila follower.

Proprio sul suo feed è apparso un nuovo contenuto con cui è stata svelata una proposta incredibile, tanto che i consumatori sono rimasti a bocca aperta.

Proposta di Lidl, svolta inaspettata: consumatori in tilt

Non solo prodotti alimentari e per la casa. Lidl è anche ricette come dimostra il suo feed Instagram, in cui l’ultimo post è proprio un video dedicato a una proposta sbalordiva, unica nel suo genere.

Nelle immagini si vede uno chef (con tanto di grembiule firmato dal marchio) intento a cucinare una rivisitazione di un grande classico: la parmigiana.

Una parmigiana con i fiocchi che vede una chiave vegetariana grazie a un ingredienti inaspettato. Si tratta dei finocchi, verdura tra le più amate, fonte di benefici per il corpo, tra vitamine e sali minerali.

Per realizzare questa bontà i finocchi vanno tagliati a pezzi e poi cotti al vapore per poi tagliare pomodori e mozzarella a fette. Si passa a comporre la parmigiana ponendo in una pirofila una base di finocchi.

Poi si dà vita ai vari strati di pomodori e mozzarella, ripetendo il processo fin tanto che non si sono finiti tutti gli ingredienti. Tra uno strato e l’altro si aggiunge sale, parmigiano, basilico e in cima olio e burro (a pezzi) per poi infornare il tutto a 200 gradi per 15 minuti.

“Un piatto vegetariano, appetitoso e salutare”, le parole che si leggono in accompagnamento al post che ha riscosso subito un grande successo.